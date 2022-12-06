Когда уже все надоело: 5 хитростей, которые сделают дом уютней

Мы собрали пять советов, которые помогут вернуть теплоту и уют в ваш дом.

5 хитростей, которые сделают дом уютней / pixabay.com

Все хозяйки стремятся добиться максимального уюта в доме, со временем даже самая удачная перестановка и ремонт начинают надоедать.

Ощущение уюта иссякает и тогда необходимо ломать голову, как же вернуть его.

Мы собрали пять советов, которые помогут вернуть теплоту и уют в ваш дом.

Больше зелени

Как известно, комнатные растения производят кислород, но кроме этого они придадут вашей комнате атмосферу природы. Более того, они станут отличным декором для подоконников и полок в вашем доме.

Выбирать комнатные цветы нужно осторожно, поскольку некоторые из могу вызывать аллергию. Неприхотливые фикусы и пальмы станут прекрасным дополнением для большой комнаты, а нежные фиалки украсят небольшие.

Сейчас есть огромный выбор в размещении цветов в комнате - их можно подвесить к стенам или потолку, а большие вазоны можно разместить прямо на полу.

Больше оригинальности

Согласитесь, что находится в комнате, где стоит стол, диван и голые стены угнетает. Позаботьтесь об элементах декора, гармонично вписанные в интерьер. Это могут быть разноцветные подушки, шторы, оригинальное кресло. Так, например, белая или бежевая гостиная с красными акцентами кажется яркой и неординарной.

Больше живописи

Добавить лоска интерьеру можно при помощи картин, которые никогда не выйдут из моды. Для этого можно использовать как копии известных художников, так и работы современных мастеров.

Правильно подобрав полотно, вы тут же заметите разницу между до и после. Также можно использовать постеры.

"Больше ковров"

Нет, не тех ковров, которые висят на стенах. Текстиль сейчас в моде - он способен добавить уюта интерьеру в доме или в квартире.

Такой декор актуален:

в гостиной: ковер, плед или подушки на диван, шторы, тюль;

на кухне: подушки на стулья, кухонный текстиль (да, даже прихватки или маленькие полотенца), скатерть, шторы;

в спальне: постельное белье, покрывало, тюль и шторы, ковер с высоким ворсом;

в ванной: полотенца, шторка для душа.

Сувениры и фотографии

Воспоминания о путешествиях и семейные фото сделают атмосферу в доме более изысканней и домашней. Экспериментируя, вы можете попробовать несколько вариантов и выбрать тот, который вам по душе.

Также на стенах и полках можно разместить награды в соревнованиях, сертификаты о повышении квалификации или благодарности на работе. Единственным минусом пожалуй будет уборка - медали, кубки и дипломы в рамках собирают очень много пыли.

Читайте последние новости телеграм от редакции Главреда.

Вам может быть интересно: