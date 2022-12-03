Придется покупать новые: 3 вещи дома, которые нельзя обрабатывать уксусом ни в коем случае

Некоторые вещи ни в коем случае нельзя чистить уксусом/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Уксус является помощником не только на кухне во время приготовления блюд, но и во время решения различных бытовых проблем. Например, его применяют во время стирки для того, чтобы избавиться от определенных сложных пятен.

Также хозяйки научились применять это средство для уборки, ведь оно прекрасно справляется с задачей во время мытья окон и удаления пятен на разных поверхностях.

Но есть случаи, когда уксус лучше не применять, ведь он может серьезно повредить поверхность, которую вы обработаете им.

Каменная плитка на полу

Натуральный камень не любит кислой среды, поэтому мытье такой плитки может ей серьезно навредить. Для этого материала также не подходят средства, в которых содержится аммиак и лимонный сок.

Утюг

Если вам советуют залить раствор уксуса в резервуар для воды вашего утюга, чтобы якобы очистить накипь, лучше не слушать таких советов. Вам будет уже безразлично к накипи, если из-за такой обработки перестанет работать утюг.

Подошву утюга также не стоит очищать с помощью способов, предполагающих использование уксуса.

Паркетный пол

Для такой поверхности уксус также может сильно навредить. Хотя хозяйки еще спорят по этому поводу. У кого-то уксус повредил паркет, у кого-то – нет. Хотя вероятнее всего дело в концентрации.

Поэтому лучше, конечно, не рисковать. Ведь есть много как магазинных, так и народных средств, которые безопасно справятся с этой задачей.

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