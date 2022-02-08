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Самый плодотворный месяц: какую рассаду сажать в феврале

8 февраля 2022, 01:31
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Есть некоторые виды овощей, которые могут дать урожай и при высадке зимой.

Огород
Огородники начинают работу в феврале / Коллаж

Февраль является самым плодотворным месяцем для садоводов, потому что есть некоторые овощи, которые нуждаются в раннем старте.

Эксперт по садоводству Джон Харрисон говорит, что для ранней посадки не обязательна отапливать теплица. Так как есть овощи, которые выдерживают температуру в +10 градусов, пишет Еxpress.

По его словам, уже на этой неделе огородники могут высаживать в теплице картофель, бобовые, лук и капусту.

Посев картофеля в феврале, даст ранний весенний урожай – в апреле. Хорошо сажать картофель в большие ведра или толстые пластиковые мешки с открытыми дренажными отверстиями.

Бобовые можно в феврале высаживать на глубине 7,5 см. При морозе, горшки следует прикрыть флисом.

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Лук-порей будет хорошо себя чувствовать в больших глубоких контейнерах и даст урожай в июне.

А для лука-шалота подойдут горшки диаметром 7,5 или 10 см и температура от 10 до 16°С.

Высаживание капусты в феврале закалит ее, поэтому рассада будет устойчивой к погоде при пересадке в открытый грунт. Не стоит сажать капусту слишком близко друг к другу или с другими родственными видами.

Ранее Главред опубликовал посевной календарь на февраль 2022.

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