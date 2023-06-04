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Когда правильно употреблять "що", "який", "котрий": языковед растолковал дилемму

Алёна Воронина
4 июня 2023, 21:21 обновлено 4 июня, 21:21
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Украинцы часто путаются в этих словах, не понимая, какое из них лучше использовать в том или ином случае. Авраменко расставил все точки над "і".
Украинский язык, Александр Авраменко
Языковед объяснил, когда правильно употреблять "що", "який" и "котрий"/ скрин

Часто в речи возникает дилемма, какое из этих местоимений лучше использовать – "що" или" який", а также в каких случаях можно применить слово "котрий". Например, "учень, ЯКИЙ сидить за першою партою" или "учень, КОТРИЙ сидить за першою партою"?

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке растолковал распространенную дилемму и объяснил, при каких условиях будет правильно использовать каждое из этих местоимений.

"Начнем со слов "що" и "який". Некоторые настаивают, что слово "що" используют для обозначения несуществ, например, "книжка, що лежить на столі". А "який" – на обозначение существ, например, "дівчина, яка біжить". Это басни Глебова. Разверните любой словарь или труды наших ученых и убедитесь, что это не так", – отмечает Авраменко.

Языковед объяснил, что правильно говорить и "книжка, ЩО лежить на столі" і "книжка, ЯКА лежить на столі". Так же и "дівчина, ЩО біжить" і "дівчина, ЯКА біжить".

"Кстати, советую слова "що" и "який" чередовать, чтобы избежать нежелательного повтора. Например, "я не чую, ЩО розповідає хлопець, ЩО стоїть біля вітрини" лучше заменить на "я не чую, ЩО розповідає хлопець, ЯКИЙ стоїть біля вітрини", – говорит языковед.

Украинский язык
Оба местоимения – "що" и "який" – можно употреблять и в отношении существ, и в отношении несуществ/ скрин

Также он объяснил правила употребления местоимения "котрий". Авраменко отмечает, что это местоимение в роли связующего слова употребляется значительно реже, а именно тогда, когда говорим о времени, или выделяем кого-то или что-то:

  • "Не знаю, котра година";
  • "Я не знаю, котрий із цих учнів успішніший".

При этом он обратил внимание, что правильно говорить не "кОтрий", а "котрИй" – ударение нужно ставить на "И".

Украинский язык
Ударение в слове "котрий" нужно делать на "И"/ скрин

Смотрите видео с объяснением Авраменко, когда лучше использовать "що", "який" и "котрий":

Раньше Авраменко объяснил, как правильно говорить - "согласна"или " согласна". Часто можно запутаться в этих двух формах слова. Но объяснение их использования на самом деле довольно простое.

Также ранее языковед Авраменко объяснил, как правильно употреблять имена – "Анна" или "Ганна", "Альона" или "Олена", "Нікіта" или "Микита". Языковед отметил, что некоторые варианты имен не присущи украинскому языку, и объяснил, что с этим делать.

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