Когда нужно солить борщ: хозяйки рассказали, почему в этом деле нельзя спешить

Во время варки борща нужно угадать не только с моментом, когда нужно добавлять соль, но и с тем, сколько именно её нужно взять.

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Когда нужно солить борщ, чтобы не испортить его / Коллаж: Главред, фото: instagram/evstigneeva2015svetlana, instagram/kampuspokrovka

Борщ - традиционное украинское блюдо. Однако каждая хозяйка старается сделать его изумительным по-своему. У каждой семьи могут быть свои рецепты приготовления борща, которые передаются от поколения к поколению.

Однако многие даже не задумываются о том, что их борщ может быть испорчен обычной солью. И тут проблема даже не в том, что её будет слишком много или мало. На самом деле нужно четко знать, когда именно солить борщ.

Сколько соли нужно добавить в борщ

На самом деле нет какого-то количества соли именно для борща. Тут дело обстоит так, как и с любым другим супом или бульеном.

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На каждый литр готового блюда нужно добавлять по половине или одной чайной ложке соли. Таким образом можно рассчитать:

на 1 литр борща - 0,5-1 чайная ложка соли;

на 2 литра борща - 1-2 ч. л. соли;

на 3 литра борща - 2,5-3 ч. л. соли;

на 5 литров борща - 4,5-5 ч. л. соли.

Однако нужно учитывать и ваши собственные предпочтения. Ведь кто-то любит слегка пересоленный борщ, а кому-то и вовсе нужно поменьше соли.

Когда нужно солить борщ

Как вы уже поняли, момент, когда нужно солить борщ, такой же ответственный, как и количество положенной в него соли. На самом деле борщ и суп всегда нужно солить под конец - за 10-20 минут до окончания варки. Это нужно делать тогда, когда все ингредиенты будут уже готовы.

Все дело в том, что соль может размягчить картофель, что сделает вид переваренного борща. Если солить блюдо в конце, то вкус будет более насыщенным и пикантным.

Если солить блюдо, когда овощи еще твердые и не успели приготовиться, то они могут впитать в себя соль неравномерно.

Смотрите видео рецепта борща с вишнями:

Что делать, если пересолили борщ

Существует 6 способов, которые можно использовать для спасения пересоленного борща.

Разбавить борщ водой или бульоном, после чего вновь довести до кипения или проварить 10-15 минут. Добавить ингредиент, который способен сбалансировать вкус - лук, свежие помидоры. Добавить кислоту, которая может скрыть излишнюю соленость - уксус, лимонная кислота. Добавить картофель Опустить в борщ сырой рис в мешочке из марли. Добавить сметану перед подачей на стол.

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