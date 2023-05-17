Что сначала кладут в борщ – капусту или зажарку: неожиданный ответ удивит наповал всех хозяек

Оказывается, что вкус будущего борща зависит от правильной последовательности закладывания овощей в него.

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Что сначала кладут в борщ - капусту или зажарку? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Каждая хозяйка имеет свои секреты приготовления традиционного украинского блюда – красного борща. Благодаря индивидуальным кулинарным хитростям это блюдо всегда получается особенным и неповторимым. Единственное, что остается неизменным в борще, – это его насыщенный красный цвет, а также кисло-сладкий привкус.

Знаете ли вы, что сначала кладут в борщ – капусту или картофель? Кроме того, не стоит забывать и о зажарке, которая является важным элементом блюда. Оказывается, что вкус будущего борща зависит от правильной последовательности закладывания овощей в него. Ведь всем известно, что картофель, капуста и другие овощи имеют разную продолжительность приготовления. Если их переварить, то борщ получится совсем неаппетитным. Главред делится простыми хитростями приготовления борща, чтобы ваше блюдо получилось непревзойденным.

Что положить в борщ первым – капусту или картошку?

Прежде всего стоит заметить, что важным элементом вкусного борща является мясной бульон. Чем дольше будет вариться бульон, тем насыщеннее он будет. Поэтому если у вас достаточно времени, позаботьтесь, чтобы мясо варилось от 1,5 до 2-х часов. Также не забывайте о фасоли, которая очень долго варится. Поэтому ее нужно варить вместе с мясом.

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Когда бульон готов, можно приступать к следующему этапу: добавлению овощей. Самый первый овощ, который добавляют в борщ – это картофель.

Сколько варится картошка в борще? Все зависит от того, какой картофель вы добавляете. Если это молодой картофель, то примерно через 15 минут он будет готов. Если вы готовите борщ из старой картошки, то на ее приготовление уходит чуть больше времени – около 25 минут.

Стоит заметить, что некоторые хозяйки перед добавлением картофеля сначала слегка обжаривают ее. С помощью этого простого трюка блюдо будет более насыщенным и намного вкуснее.

Что сначала кладут в борщ – капусту или зажарку?

Когда разобрались с картошкой, встает следующий вопрос, в борщ сначала капусту или зажарку. После картофеля в борщ нужно добавлять капусту.

Сколько варится капуста в борще? Здесь все также зависит от того, насколько молодой овощ. Иногда хватает всего 5 минут до полной готовности капусты, а иногда капуста готовится 15 минут. Учитывая это нужно рассчитывать, когда бросать зажарку, ведь ее не нужно долго варить. Хватит всего нескольких минут. Заметьте, что самым вкусным блюдо будет, если вы приготовите украинский борщ из свежей капусты.

Как сделать борщ насыщенно красным?

Чтобы борщ имел насыщенный красный цвет, нужно воспользоваться замечательной хитростью, которую знали еще наши бабушки. Перед тем как обжаривать свеклу, ее нужно сбрызнуть винным, яблочным уксусом или лимонной кислотой. Также во время пассерования свеклу можно посыпать сахаром. Именно сахар поможет раскрыть тонкий вкус и аромат свеклы.

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