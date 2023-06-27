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Когда лучше всего пить молоко: сведения о белом лакомстве наверняка удивят

Дмитрий Видоменко
27 июня 2023, 15:29 обновлено 27 июня, 15:30
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Кто же откажется в жару выпить стаканчик другой холодного, до ломоты в зубах, молока? Главред разобрался в вопросе: "Когда лучше всего пить молоко?".
Молоко
Лучше всего пить молоко вместо коротких приемов пищи / instagram.com/molokoferma/ mother.ecoferma/ a2_moloko_ua/

Когда следует пить молоко ‒ в такой теме нужно разобраться детальней (так, чтобы употребление белого лакомства было только на пользу организму.

Когда лучше пить молоко - утром или вечером?

Пить молоко можно и утром, и днем, и вечером, однако не нужно делать это совместно с употреблением пищи. Лучше пить молоко вместо коротких приемов пищи ‒ за два часа до или спустя столько же после еды. Утром подогретое молоко с щепоткой корицы поможет зарядиться энергией, а вечером стакан теплого напитка поможет снять напряжение, быстрее расслабиться и поскорей заснуть. Однако не стоит пить его непосредственно перед тем, как ложиться спать. Лучше пейте молоко как легкое успокоительное ‒ за пару часов до отхода ко сну.

То есть пить молоко можно и необходимо, но не стоит при этом злоупотреблять питательным напитком и ограничиваться одним 200-граммовым стаканом в день. Если у человека есть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, то отдавайте предпочтение молочным продуктам пониженной жирности. Не нужно также запивать молоком еду – ведь оно обладает достаточной питательной ценностью и представляет из себя полноценный перекус.

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Чем полезно пить молоко

Из-за высокого содержания важных витаминов и микроэлементов польза молока заключается в улучшении работы иммунной системы, благотворном влиянии на стенки сосудов, понижении кровяного давления. Парное молоко обладает антибактериальными свойствами, однако (если оно коровье) то пить его нужно не позднее, чем через два часа после дойки коровы. Кроме того, молоко обычно рекомендуют употреблять во время несбалансированного питания, потому как оно восполняет дефицит витаминов и минералов в организме.

Кроме этого, молочный жир насыщает организм энергией. Также есть отдельная польза от молока для поддержания веса и наращивания мышц ‒ в 100 грамм напитка содержится около 3,2-3,5 грамма белка, при этом коэффициент его усваиваемости достаточно высок.

А детям, в свою очередь, для здорового роста и получения необходимого количества кальция медики рекомендуют выпивать в день 300 миллилитров молока.

Молоко
Если постоянно и много пить молоко, то это может быть вредным / instagram.com/molokoferma/

Почему молоко вредно

Если постоянно и много пить молоко, то это может быть вредным для организма ‒ к примеру, увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. По данным специалистов, напиток в отдельных случаях может привести к остеопорозу, рассеянному склерозу и другим сложным заболеваниям. У женщин он влияет на гормоны, переизбыток которых способствует появлению опухолей. Для мужчин он опасен тем, что может увеличить риск онкологии простаты. Кроме того, продукт способен повышать уровень холестерина, вызывать вероятность воспалений, а также нарушать пищеварение. Далее ‒ у некоторых людей молоко оно вызывает аллергию в виде кожных высыпаний. И именно поэтому дерматологи в большинство своем рекомендуют своим пациентам употреблять молоко по-минимуму.

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