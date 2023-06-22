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Что происходит с человеком, который регулярно пьет молоко

Елизавета Бельмас
22 июня 2023, 13:35 обновлено 22 июня, 13:57
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Некоторые люди не могут представить свою жизнь без молока и пьют этот напиток регулярно. Мы расскажем, что будет, если пить молоко каждый день.
Что будет, если пить молоко каждый день
Что будет, если пить молоко каждый день / коллаж: Главред, фото: instagram sgolubinskyi/ panbaran.ua

Среди людей отношение к молоку очень полярное. Кто-то утверждает, что оно полезное, кто-то и вовсе отказывается от этого напитка. Мы расскажем, чем полезно молоко каждый день и к чему такое употребление может привести.

Что будет, если пить молоко каждый день

Министерство сельского хозяйства США предоставляет данные о том, что дает молоко организму, согласно которым один стакан обезжиренного молока всего в 122 калории, может обеспечить человеку 50% суточной потребности в витамине B12, 25% суточной потребности в кальции и 15% суточной потребности в калии и витамине D.

То есть, стакан молока, если у вас нет непереносимости лактозы или аллергии на молоко - не будет вызывать прыщи, усиливать воспаление и мешать похудению.

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Сколько молока можно пить в день - количество и польза

Как мы уже казали выше - при отсутствии противопоказаний, человеку можно выпивать небольшой стакан молока каждый день. Такое количество напитка поможет повысить крепость костей, поможет похудеть (по результатам исследований, опубликованных в журнале Nutrients, молоко сбалансировано по белкам, жирам и углеводам), снизит риск развития диабета, укрепит сердце.

Также молоко может помочь снизить риск ухудшения когнитивных функций. Молоко может помочь вам оставаться умственно активным с возрастом. Обзор исследований 2021 года, опубликованных в журнале "Питание и метаболизм", показал, что потребление молока связано со снижением риска болезни Альцгеймера. Другое исследование, опубликованное в 2020 году в журнале "Nutrients", показало, что обезжиренные молочные продукты и ферментированные молочные продукты связаны с улучшением когнитивных функций.

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