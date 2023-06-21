УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Когда лучше поливать растения - утром или вечером: ответ удивит

Анна Ярославская
21 июня 2023, 10:25 обновлено 21 июня, 10:33
169
Сторонники утреннего и вечернего поливов утверждают, что у каждого из методов есть свои плюсы и минусы.
1687331510-4196.jpg
Когда лучше поливать растения - утром или вечером? / Фото: ua.depositphotos.com

Правильный полив - залог здоровья любых растений независимо от того, где они растут - в саду, огороде или на подоконнике. Садоводы и огородники ведут дискуссии относительно того, когда лучше поливать растения - утром или вечером. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.

Сторонники утреннего полива считают, что так растения получают необходимый запас влаги на день, а излишки воды испаряются. В результате повышенная влажность не приведет к развитию грибковых заболеваний.

Вечерний полив хорош тем, что таким образом растение получает необходимый запас воды на ночь. Таким образом, вода расходуется более экономно.

видео дня

В чем плюсы и минусы утреннего полива

К положительным моментам утреннего полива можно отнести:

  • растения будут в хорошей форме и обеспечены поступлением минеральных веществ в течение дня;
  • в жару им будет, что испарять, охлаждая себя;
  • яркое солнце и повышение температуры во второй половине дня будут стимулировать процессы роста.

Но при этом к вечеру растение может исчерпать все запасы влаги, и на рост уже не останется воды. На следующий день растение с новыми силами начнет фотосинтез и транспирацию. И хотя растение внешне будет выглядеть очень хорошо, урожай может пострадать.

Насытившись влагой рано утром, растения стремятся наверстать упущенное. Это приводит к растрескиванию плодов.

Второй минус утреннего полива - возникновение нехватки микроэлементов и, как следствие, появление вершинной гнили. Растение тратит жидкость на рост и приостанавливает работу "насоса", качающего питательный раствор.

В чем плюсы и минусы вечернего полива

Вечерний полив дает необходимые ресурсы для роста. Но если количества воды недостаточно, растение будет ограничено в воде днем, когда светит яркое солнце.

Листья будут терять влагу и станут вялыми, площадь поглощения солнечной энергии и CO₂ уменьшится. Такж снизится эффективность фотосинтеза, а значит растения накопят меньше сахаров. От недостатка влаги растения получат меньше питательных веществ.

Почему растения не поливают на ночь - приметы

Существуют и мистические причины, почему растения не стоит поливать на ночь.

В народе говорят, что ночью вода спит, и пробудить ее могут только "темные силы". Считается, что нельзя поливать цветы на ночь, чтобы не потревожить добрых духов и не пригласить в дом всякую нечисть.

Согласно приметам, нельзя поливать чужие цветы. В народе говорят, что это может привести к разлуке с любимыми и другим огорчениям.

Когда правильно поливать растения

На вопрос о том, когда поливать растение правильнее, нет однозначного ответа.

Каждый садовод-огородник вынужден сам принимать решение в зависимости от своих возможностей, региона, температуры воздуха, сезона, фазы развития растений.

Ранее Главред писал, как и чем поливать комнатные цветы, чтобы хорошо росли и не болели.

Вам также может быть интересно:

лайфхак комнатные растения интересные новости
Реклама

Главное за день

"Буданов отряхнул пыль и вышел": как глава ГУР пережил атаки РФ - The Economist

"Буданов отряхнул пыль и вышел": как глава ГУР пережил атаки РФ - The Economist

10:08 Украина
Подрывом "Крымского Титана" Россия выстрелит себе в ногу - Свитан

Подрывом "Крымского Титана" Россия выстрелит себе в ногу - Свитан

10:00 Эксклюзивы
"Придем, будем их гнать оттуда": Данилов поиздевался над россиянами в Крыму

"Придем, будем их гнать оттуда": Данилов поиздевался над россиянами в Крыму

08:44 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:25

Когда лучше поливать растения - утром или вечером: ответ удивит

10:10

Выручаем Залужного: нужно найти 5 отличий на фото Главнокомандующего с женой

10:08

"Буданов отряхнул пыль и вышел": как глава ГУР пережил атаки РФ - The Economist

10:00

Подрывом "Крымского Титана" Россия выстрелит себе в ногу - СвитанЭксклюзив

09:30

Олег Винник объяснил свое внезапное исчезновение и написал заявление в полицию

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:26

Оформление пенсии: что сделать, чтобы не получить меньшие выплаты

09:15

Что вы вообще знаете о геноциде?мнение

09:09

Партизаны передали привет гауляйтерам: в Феодосии - взрыв на железной дорогеВидео

09:02

Гороскоп на завтра 22 июня 2023: Весам - долги, Водолеям - нагоняй на работе

Реклама
08:44

"Придем, будем их гнать оттуда": Данилов поиздевался над россиянами в КрымуВидео

08:32

Эвакуация из Геническа: оккупанты получают смс-инструкции в случае наступления ВСУ

08:23

Под Москвой прогремели взрывы: в РФ заявили об атаке беспилотников

07:50

Сыну говорили - папа в командировке: история возвращения бойца ВСУ из пленаВидео

07:45

Маричка Падалко растрогала видео, как ее дочери встречают папу, который служит в ВСУВидео

07:33

Британия объявит об историческом пакете финансовой поддержки для Украины

07:30

День рождения Тараса Тополи: 5 хитов группы Антитіла, кои необходимо услышатьВидео

07:10

Гороскоп на июль 2023 для Весов: судьбоносные встречи и кардинальные переменыВидео

07:07

Катя Кузнецова рассказала, как ссорится со своим российским бойфрендом из-за "хороших русских"Видео

07:05

Непревзойденная загадка на внимательность: нужно найти мышь среди белок за 10 секунд

06:46

В Хмельницкой области прозвучали взрывы: что известно

Реклама
06:29

Какой маникюр не старит руки после 60 лет: 5 вещей, которые следует учитывать

06:05

Counter-Strike по-украински: почему видео уничтожения оккупантов - это хорошомнение

04:00

Какой сегодня праздник 21 июня: кого нужно поздравить в этот день

02:35

Во время бегства из Крыма россияне превратят его в пустыню - Бабин

02:05

"Зайка, прости": муж Анны Тринчер публично признался, что переспал с другой

01:35

5 удивительных вещей, которые существуют только в США

00:10

"Украину ждут тяжелые сражения": в Пентагоне прокомментировали контрнаступление ВСУ

20 июня, вторник
23:40

"Ты - тварь": визжащий Соловьев набросился с оскорблениями на Собчак

23:25

Обстрел спасателей в Херсоне: Зеленский пообещал мощный ответ от ВСУ

23:18

Волочкова устроила истерику: дочь балерины не позвала ее на выпускнойВидео

23:06

"Да надоело, е-мое!": Галкин жестко раскритиковал "незаменимость" Пугачевой

22:41

Россияне захватили в Украине более 200 важных и опасных объектов - Данилов

22:28

Как в народе называют пластиковый стакан: Авраменко назвал редкое словоВидео

22:27

Что лучше - листовой или гранулированный чай: как сделать правильный выбор

22:15

Ураган будет везде: в Украину несется сильная гроза и ливниВидео

21:57

Нежные дедушкины объятия: старшая дочь Уиллиса показала первое фото с внучкой

21:48

На юге наступают ВСУ, но главный удар еще впереди - Маляр

20:58

"НАТО готовится вступить в войну с РФ": Кочетков рассказал о скрытом решении

20:53

Украина вернула трех военнопленных, которых скрывала Венгрия

20:50

Никогда не были на фронте: два командира выписали военным "боевые" на 380 тысячВидео

Реклама
20:10

Зачем 22 июня разбрасывали деньги на земле: приметы и что нельзя делатьВидео

19:49

Бесстрашные авантюристы: четыре знака, которые не боятся рисковатьВидео

19:37

Учительница поделилась "отвратительным" именем ребенка в ее классе

19:20

Плохие новости для Путина: Китай не будет поставлять России оружиемнение

19:15

Продвижение затрудняется: в Минобороны назвали то, что мешает контрнаступлению

19:13

"Начнется смертоносный месяц для Украины": астролог назвала 3 серьезных даты - прогнозВидео

18:32

Лавров пугает НАТО продолжением войны в Украине

18:30

Авраменко рассказал, как правильно - "бігборд" или "білборд"Видео

18:11

Звезда шоу Голос країни намекнула на беременность - первое фото с животиком

18:05

"Вбросы" о "смерти" Буданова и Залужного посрамили Путина - Арестович

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять