Когда лучше поливать растения - утром или вечером: ответ удивит

Сторонники утреннего и вечернего поливов утверждают, что у каждого из методов есть свои плюсы и минусы.

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Когда лучше поливать растения - утром или вечером? / Фото: ua.depositphotos.com

Правильный полив - залог здоровья любых растений независимо от того, где они растут - в саду, огороде или на подоконнике. Садоводы и огородники ведут дискуссии относительно того, когда лучше поливать растения - утром или вечером. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.

Сторонники утреннего полива считают, что так растения получают необходимый запас влаги на день, а излишки воды испаряются. В результате повышенная влажность не приведет к развитию грибковых заболеваний.

Вечерний полив хорош тем, что таким образом растение получает необходимый запас воды на ночь. Таким образом, вода расходуется более экономно.

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В чем плюсы и минусы утреннего полива

К положительным моментам утреннего полива можно отнести:

растения будут в хорошей форме и обеспечены поступлением минеральных веществ в течение дня;

в жару им будет, что испарять, охлаждая себя;

яркое солнце и повышение температуры во второй половине дня будут стимулировать процессы роста.

Но при этом к вечеру растение может исчерпать все запасы влаги, и на рост уже не останется воды. На следующий день растение с новыми силами начнет фотосинтез и транспирацию. И хотя растение внешне будет выглядеть очень хорошо, урожай может пострадать.

Насытившись влагой рано утром, растения стремятся наверстать упущенное. Это приводит к растрескиванию плодов.

Второй минус утреннего полива - возникновение нехватки микроэлементов и, как следствие, появление вершинной гнили. Растение тратит жидкость на рост и приостанавливает работу "насоса", качающего питательный раствор.

В чем плюсы и минусы вечернего полива

Вечерний полив дает необходимые ресурсы для роста. Но если количества воды недостаточно, растение будет ограничено в воде днем, когда светит яркое солнце.

Листья будут терять влагу и станут вялыми, площадь поглощения солнечной энергии и CO₂ уменьшится. Такж снизится эффективность фотосинтеза, а значит растения накопят меньше сахаров. От недостатка влаги растения получат меньше питательных веществ.

Почему растения не поливают на ночь - приметы

Существуют и мистические причины, почему растения не стоит поливать на ночь.

В народе говорят, что ночью вода спит, и пробудить ее могут только "темные силы". Считается, что нельзя поливать цветы на ночь, чтобы не потревожить добрых духов и не пригласить в дом всякую нечисть.

Согласно приметам, нельзя поливать чужие цветы. В народе говорят, что это может привести к разлуке с любимыми и другим огорчениям.

Когда правильно поливать растения

На вопрос о том, когда поливать растение правильнее, нет однозначного ответа.

Каждый садовод-огородник вынужден сам принимать решение в зависимости от своих возможностей, региона, температуры воздуха, сезона, фазы развития растений.

Ранее Главред писал, как и чем поливать комнатные цветы, чтобы хорошо росли и не болели.

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