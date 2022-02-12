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Когда копить, а когда – тратить: названы самые денежные дни марта 2022 по лунному календарю

12 февраля 2022, 18:07

Крупные покупки, выгодные инвестиции и денежные потоки - самые удачные дни марта.

лунный календарь март 2022
Лунный календарь на март 2022 - денежные дни / depositphotos.com/

Фазы Луны имеют влияние на каждую сферу человеческой деятельности. Не обходит стороной и финансовые вопросы. В определенные дни цикла можно приумножить состояние или потерпеть убытки. Лунный денежный календарь на март 2022 поможет разобраться с наиболее удачными днями для решения денежных вопросов.

О том, в какие дни цикла можно начинать масштабные проекты и воплощать задуманное, а в какие может подстерегать большие неприятности, читайте в материале: Лунный календарь на март 2022: лучшие и самые опасные дни месяца.

Фазы Луны в марте 2022

Фазы лунного цикла могут оказывать существенное влияние на денежные потоки. Грамотно распланировав траты, можно избежать убытков и сэкономить.

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  • Фаза убывающей Луны – 1 марта и с 19 по 31 марта – в это время очень сложно сделать накопления. Деньги утекают, как песок сквозь пальцы. В этот период вероятнее всего появление долгов, однако убывающая не самое лучшее время, чтобы связывать себя кредитными займами и одалживать деньги.
  • Растущая Луна – 3-17 марта – в этот период можно обращаться в банковские учреждения и брать кредиты.
  • Новолуние – 2 марта – в этот день стоит воздержаться от крупных приобретений и трат. Проявите осмотрительность и совершайте только самые необходимые покупки.
  • Полнолуние – 18 марта – повышается вероятность импульсивных покупок и больших убытков. Необходимо быть предельно внимательными.

Денежные дни в марте 2022

Самые благоприятные дни для проведения финансовых операций в марте 2022: 15, 22, 23, 26, 29, 30 числа.

15 марта 2022 – один из самых удачных дней месяца, как для совершения крупных покупок, так и для инвестиций. Особенно успешными будут долговременные проекты.

26 марта 2022 – в этот день повышается вероятность выигрыша крупной суммы. Вы можете сорвать большой куш! Сделки, заключенные в этот день, принесут прибыль, а покупки будут долго радовать.

30 марта 2022 – в этот день можно совершать покупки, о которых вы уже давно думали, но никак не решались. Даже траты под воздействием эмоций пойдут на пользу настроению и не ударят по кошельку.

Неблагоприятные дни в марте 2022

В первой половине месяца необходимо быть осторожными с растратами. Лучше не совершать необязательных покупок, так бюджет будет оставаться в сохранности.

  • 1 марта 2022 – отложите решение всех вопросов, связанных с финансами. Крайне неудачный день, которые может принести убытки, особенно если вы будете проявлять излишнюю активность.
  • 4 марта 2022 – самый неблагоприятный день месяца для любых денежных операций. Будьте предельно осторожны.
  • 13 марта 2022 – стоит отменить любые крупные покупки и воздержаться вообще от любых трат.
  • 31 марта 2022 – самый опасный день месяца во всех сферах. Не стоит брать в долг и одалживать деньги, а также не ручаться за чужие деньги, даже мизерную сумму.

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