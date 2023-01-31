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Когда и куда стоит поехать, а куда - не стоит: гороскоп путешествий на февраль от Влада Росса

31 января 2023, 17:45
Как говорит астролог Влад Росс, для путешествий временной промежуток между 21 и 23 февраля 2023 года – самый травмоопасный и катастрофический.
Росс, путешествия
Гороскоп путешествий на февраль от Влада Росса / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Во третьем месяце зимы для поездок за границу условия сложатся гораздо более комфортные, чем во втором. Об этом в комментарии Главреду заявил известный астролог Влад Росс.

"Для поездок в феврале сложатся гораздо более комфортные условия, чем в январе. Поэтому если вы планировали путешествие, и у вас есть возможность выехать за границу, можно смело отправляться в путь. Благоприятно посещение островов: Бали, Маврикий, Сейшелы или Мальдивы. 11 февраля Меркурий будет довольно слабым, поэтому в этот день отправляться в дорогу не стоит. В этот день возможны неожиданные неприятные ситуации в дороге. А кто полетит на самолете 11 февраля, может не долететь. 22 февраля Меркурий будет в напряженном аспекте с Ураном, поэтому 21-23 февраля – самый травмоопасный и катастрофический период", − сказал он.

Кроме того, Росс составил детальный список дат, поездки в которые будут очень благоприятными.

Благоприятные дни:

  • для поездок на море, океан, то есть к водоему – 2-4, 14, 19-20 февраля;
  • для поездок в санаторий – 2-4, 14 февраля;
  • для поездок в горы – 16-17 февраля;
  • для близких путешествий, в деревню или на дачу – 1, 27-28 февраля;
  • для походов в театры, на аттракционы и экскурсии по городам – 4-6, 9-11, 24-26 февраля;
  • для поездок на тренинги и семинары – 6, 9-10, 14-15, 17-19, 22 февраля;
  • для деловых поездок по финансовым делам – 7-9, 16-17 февраля.

А вот самые неблагоприятные дни для поездок, по версии Росса, − 5, 12, 13, 21 февраля.

Напомним, ранее политический аналитик Александр Кочетков отмечал, что страна-агрессор Россия к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля может устроить одну из самых массовых атак по территории Украины ракетами и дронами. Кроме этого, российские оккупанты попытаются пойти в массовое наступление и имитировать наступление из Беларуси.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) назвали два возможных направления, с которых оккупанты могут пойти в новое масштабное наступление. Отмечается, что такое наступление вероятно будет происходить в Луганской области или в районе Угледара Донецкой области.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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