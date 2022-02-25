У РФ назвали условия для переговоров с Украиной - согласятся, если если ВСУ сложат оружие

Сергей Лавров / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге с представителями "ЛНР" и "ДНР", который состоялся 25 февраля, озвучил условия, при которых Путин согласится на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"К переговорам мы готовы в любой момент, как только Вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие", - заявил Лавров.

Также он сообщил, что никто не "собирается оккупировать Украину".

Вопреки этому, российские войска продолжают наносить удары по мирным городам Украины.

Также Лавров заверил, что "РФ заинтересована в том, чтобы народ Украины был независимым, а власти — представительными", и война, которую развернул Путин, призвана исключительно для того, чтобы "обеспечить демилитаризацию Украины".

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Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Верховная Рада проголосовала за введение на всей территории Украины военного положения. За соответствующее решение отдали голоса 300 нардепов. К такому решению прибегли из-за вторжения России на территорию Украины.

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