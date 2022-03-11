Когда и чем закончится война в Украине: карпатская мольфарка рассказала о мрачном будущем Путина

Владимир Путин / Reuters

Российские оккупанты будут побеждены украинскими защитниками благодаря несокрушимой силе духа нашего народа, а Путина остановят его же люди.

Карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски в комментарии "Апострофу" отметила, что все закончится в течении ближайшего месяца.

"Это самый главный вопрос, который мне задают все эти дни. Прежде всего хочу успокоить украинский народ и сказать, что мы выстоим. У нас сейчас очень нелегкие времена, но украинская нация настолько сильна духом, что победа – дело недель. Максимум три недели, и Путина остановят его же люди", - отметила мольфарка, отвечая на вопрос об окончании войны в Украине.

Мольфарка также уверена, что Украина вернет оккупированные Крым и Донбасс.

Читайте такжеЧем закончится война в Украине, или Почему Россия уже проиграла"Когда мне задают такие вопросы, я всегда отвечаю: а кто, если не мы?", - заявила Мочиовски.

Ранее журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat рассказал, когда закончится война России против Украины. По его словам, Россия попытается заморозить полномасштабную войну против Украины и прекратить боевые действия через 7-10 дней.

Как сообщал Главред, ранее известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев говорил, что война в Украине скоро закончится и назвал примерные даты.

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