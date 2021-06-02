Когда День друзей и День дружбы в 2021 году и как отмечать / GoodFon

Праздники в июне 2021 подарили нам сразу два повода весело провести время со своими друзьями, обнять их и поблагодарить за все хорошее, что они привносят в нашу жизнь. Именно в июне отмечаются День друзей 2021 и День дружбы 2021 – только один в начале, а второй – в конце месяца.

Когда День друзей в 2021 году

Некоторые называют этот праздник Всемирный день друга, другие – праздник лучших друзей. Торжество это неофициальное, так что и официального названия у него нет. Поэтому любой вариант названия, в принципе, подойдет.

Хотя чаще всего называют его в Украине, в России, в США и других странах все-таки именно День друзей.

Отмечается он всегда 9 июня. В 2021 году эта дата выпала на среду.

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Когда День дружбы в 2021 году

Международный день дружбы – праздник уже официальный: его учредила Генеральная Ассамблея ООН.

Он всегда отмечается 30 июня. В 2021 году это тоже среда.

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Открытки с Днем друзей и на День дружбы картинки

Что делают в День дружбы и в День друзей

В первую очередь – поздравляют самых близких и лучших друзей, звонят им и зовут на дружеские посиделки.

Канонических традиций у этих праздников нет – так что тут всё зависит исключительно от фантазии и возможностей человека.

Из-за того, что в этом году праздники выпали на середину рабочей недели, устроить вечеринку получится вряд ли. Но собраться вечерком в кафе или парке, подарить символические подарки или хотя бы отправить им картинки с Днем дружбы, открытки или смс-поздравление с Днем друзей – вполне по силам каждому.