9 июня - праздник друзей: как поздравить с Днем друзей 2021 и что нельзя делать

Лучшие поздравления с Днем друзей 2021 в прозе своими словами, короткие стихи и смс, прикольные картинки и гифки, приметы на праздник 9 июня – подобрал Главред.
9 июня отмечается праздник друзей.
Детальнее об этом читайте в нашем материале Когда День друзей и День дружбы в 2021 году и как отмечать.
Поздравления с Днем друзей и картинки прикольные в этот день дарят всем, кого судьба позволила называть своим другом: и лучшей подруге, и старому другу-однокласснику, и новому приятелю, дружба с которым еще не окрепла.
По народному календарю, это Федорин день, когда непременно нужно носить одежду белого цвета – если хочешь привлечь в свою жизнь счастье.
Праздник 9 июня – что нельзя делать, а что надо
Народные поверья утверждают, что 9 июня нельзя:
- сплетничать и говорить о ком-то плохо: так что посудачить во время дружеских посиделок не выйдет – иначе беда в дом придет;
- ссориться, особенно с близкими родственниками – в День друзей такой запрет особенно актуален;
- стричься, плести, вязать, шить и заниматься рукоделием – лучше провести время в дружеской компании;
- подметать полы – иначе, мол, из дома деньги и богатство выметешь.
День друзей 2021: поздравления в прозе, стихи и смс
День друзей – поздравление в прозе:
Друг всегда поможет, протянет руку, поддержит. Истинный друг будет всю жизнь рядом, отгоняя невзгоды, грусть и печаль. Дружба — лучшее, что знает человечество и хранит это слово всеми силами. С днем друзей!
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Поздравление с Днем друзей: стихи
Да здравствует дружба! С Днем друзей!
Пусть жизнь наполнится лишь яркими цветами.
Пусть с другом будет каждый день светлей,
Чтобы на жизнь смотреть счастливыми глазами!
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Поздравление с Днем друзей своими словами:
Сегодня День друзей, в который я хочу поблагодарить всех моих преданных и искренних друзей за то, что всегда со мною рядом, за помощь и поддержку, за верность и дружбу! Желаю вам такой же уверенности во мне, а я вас точно не подведу!
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Поздравления с Днем друзей: прикольные стихи
Дружба крепче, чем канат,
И ценней любой валюты!
Настоящий друг как брат,
Рядом в сложную минуту!
Поздравляю с Днем друзей!
Друг любому пригодится:
С ним и шашлыки вкусней,
И всегда есть, с кем напиться!
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Поздравление с Днем друзей лучшей подруге:
Дорогая моя, любимая подруга! В День друзей мне хочется высказать тебе самые искренние слова благодарности за все то, что ты для меня сделала! Я обещаю, что всегда готова прийти к тебе на помощь и конечно же разделить с тобой все радости жизни! Пусть здоровье не оставит тебя ни на минуту, а удача будет вечной спутницей!
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День друзей – поздравление в стихах:
Моя дорогая подруга,
Позволь мне поздравить тебя,
Пускай не придет к тебе скука
И будет улыбка всегда.
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Трогательное поздравления с Днем друзей в прозе:
Сегодня в современном и продажном мире, счастье быть другом, а еще большее счастье иметь друзей: настоящих, верных, не фальшивых. И в этот день хочу сказать я каждому: кто не отвернется в трудную минуту, кто нож точить не будет за спиной, кто не выставит Вас на посмешище и не откажет в помощи — это и есть настоящие друзья. Желаю каждому, пусть одного, но верного друга! Цените настоящую дружбу, ведь она даётся не каждому.
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В день друзей хочу поздравить,
Самых близких мне людей,
Пусть здоровье Бог вам дарит,
Нежных, пламенных ночей.
Будьте счастливы, родные,
Ну и помните всегда:
Для меня вы золотые,
Ближе всех, мои друзья.
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Поздравление с Днем дружбы подруге в прозе:
С кем еще разделить радость и боль утраты, как ни с настоящим другом? И сегодня, в День друзей, я искренне поздравляю тебя, дружище! Огромное тебе спасибо за то, что ты есть у меня! Пусть все в твоей жизни меняется только к лучшему! И не забывай, что по любому вопросу ты можешь обратиться ко мне в жару и в стужу, днем и ночью!
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Смс с Днем друзей короткое:
Друзей мы заводим с малых лет, но не все остаются с нами надолго! В день друзей пусть каждому в жизни улыбнется тот, с кем не страшно пройти трудный путь, кому можно довериться и не прогадать!