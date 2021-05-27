Когда День бухгалтера 2021 отмечает Украина / LuxFon.com

Без бухгалтеров сегодня не обходится не одно предприятие. Даже ФОПы идут к ним за консультацией. Поэтому и ценится эта профессия, несмотря на век повальной диджитализации и искусственных интеллектов.

Праздник этот всегда отмечается весело и с размахом – из уважения к профессии. Лучшим сотрудникам в День бухгалтера зачастую торжественно вручают дипломы, почетные грамоты и т.п.

День бухгалтера 2021: какого числа

День бухгалтера в Украине всегда отмечается 16 июля. В этом году это пятница.

Существует еще День главного бухгалтера – но он в 2021 году прошел 21 апреля.

А Международный день бухгалтера 2021 будет праздноваться 10 ноября.

День бухгалтера 2021: поздравления

Читайте такжеПривітання з Днем бухгалтера класні й доречні – тексти та картинки

Читайте такжеДень бухгалтера 2020 – поздравления в картинках и на словах

Праздники в Украине: