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Когда День бухгалтера 2021 отмечает Украина

27 мая 2021, 06:05

Когда празднуется День бухгалтера в Украине, традиции праздника и поздравления с ним – читайте в материале Главреда.

Когда День бухгалтера 2021 отмечает Украина
Когда День бухгалтера 2021 отмечает Украина / LuxFon.com

Без бухгалтеров сегодня не обходится не одно предприятие. Даже ФОПы идут к ним за консультацией. Поэтому и ценится эта профессия, несмотря на век повальной диджитализации и искусственных интеллектов.

Праздник этот всегда отмечается весело и с размахом – из уважения к профессии. Лучшим сотрудникам в День бухгалтера зачастую торжественно вручают дипломы, почетные грамоты и т.п.

День бухгалтера 2021: какого числа

День бухгалтера в Украине всегда отмечается 16 июля. В этом году это пятница.

Существует еще День главного бухгалтера – но он в 2021 году прошел 21 апреля.

А Международный день бухгалтера 2021 будет праздноваться 10 ноября.

День бухгалтера 2021: поздравления

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Праздники в Украине:

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