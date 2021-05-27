Когда День бухгалтера 2021 отмечает Украина

Когда празднуется День бухгалтера в Украине, традиции праздника и поздравления с ним – читайте в материале Главреда.
Без бухгалтеров сегодня не обходится не одно предприятие. Даже ФОПы идут к ним за консультацией. Поэтому и ценится эта профессия, несмотря на век повальной диджитализации и искусственных интеллектов.
Праздник этот всегда отмечается весело и с размахом – из уважения к профессии. Лучшим сотрудникам в День бухгалтера зачастую торжественно вручают дипломы, почетные грамоты и т.п.
День бухгалтера 2021: какого числа
День бухгалтера в Украине всегда отмечается 16 июля. В этом году это пятница.
Существует еще День главного бухгалтера – но он в 2021 году прошел 21 апреля.
А Международный день бухгалтера 2021 будет праздноваться 10 ноября.
День бухгалтера 2021: поздравления
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Праздники в Украине:
- Календарь выходных 2021 Украина обнародовала заранее. И стоит отметить, что выходные 2021 Украина в производственный календарь праздников внесла щедро. Детальнее читайте в нашем материале Украина назвала официальные выходные: календарь на 2021 с праздничными днями.
- В Украине будет еще один праздник. Власти решили дать административным работникам Украины свой профессиональный праздник.
- Ранее мы уже писали о том, что в Украине перенесут рабочие дни. Стало известно, как украинцы будут отдыхать в июне и на День Независимости.
- Напомним, День Независимости 2021 Украина будет праздновать три дня. Военный парад ко Дню Независимости 2021 в Украине пройдет как на воде, так и на суше.
Автор: Диана Беловодская