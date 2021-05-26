В Украине будет еще один праздник: названа дата / 1zoom.ru

Кабмин одобрил проект указа президента о праздновании Дня администратора центра предоставления административных услуг (ЦПАУ). Решено отмечать этот профессиональный праздник ежегодно 6 сентября.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, дата праздника 6 сентября выбрана в честь того, что именно в этот день был принят закон Об административных услугах.

"По случаю 9-й годовщины принятия закона Украины Об административных услугах и учитывая, что благодаря качественному и беспристрастному выполнению обязанностей администраторов центров предоставления административных услуг увеличивается степень доверия граждан к власти, предлагается ввести в Украине профессиональный праздник – День администратора центра предоставления административных услуг, который отмечать ежегодно 6 сентября", – отмечается в документе.

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