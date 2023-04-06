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Что посадить на дачном участке, чтобы комары не мешали жить

6 апреля 2023, 01:37
Есть несколько способов, как избавиться от комаров на даче. Для этого всего лишь нужно посадить некоторые растения на своем участке.
Бархатцы
Бархатцы выделяют неприятные для комаров и мошек вещества / Фото instagram.com/my_flower_blog

С приходом теплого времени года в нашу жизнь приходят комары. Эти кровососущие насекомые не дают спать по ночам и могут испортить самый приятный летний вечер. Есть несколько способов, как избавиться от комаров на даче. Для этого всего лишь нужно посадить некоторые растения на своем участке.

Какие растения отпугивают комаров

Чтобы на даче не досаждали комары, на участке можно посадить ряд растений, запах которых не переносят кровопийцы. К ним относятся:

Цитронелла. Это растение имеет сильный лимонный аромат, который отпугивает москитов. Цитронеллу можно посадить в больших горшках. С первыми значительными похолоданиями растение заносят в дом или теплицу.

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Мелисса обладает сильным пряным ароматом с легкими нотками лимона и отлично отпугивает комаров. Мелиссу можно посадить как на солнечных местах участка, так и в полутени.

Мята перечная. Ее ментоловый аромат хорошо отпугивает комаров. По этой причине наши предки высаживали мяту возле окон и входных дверей в дом.

Бархатцы выделяют неприятные для комаров и мошек вещества. Достаточно поставить в комнате небольшой горшок с бархатцами, чтобы москиты облетали ее стороной.

Базилик не только добавит неповторимый вкус и аромат всем блюдам, но и поможет избавиться от комаров. Москиты терпеть не могут запах лимонного базилика и перестанут вам досаждать. Камфора, которая содержится в растении, также отпугивает муравьев и моль.

Чеснок - еще один натуральный отпугиватель комаров. Его можно посадить пучками в разных местах дачного участка, а на ночь класть его на стол или в тумбочку, чтобы насекомые не мешали спать.

Шалфей. Его терпкий аромат не позволяет насекомым определить запах человека, находящегося рядом с растением. Шалфей может расти без пересадки 8 лет. Любит почву нейтральной кислотности и хорошую освещенность.

Лаванда. Ее запах комары не переносят. Выращивание этого кустарника в саду защитит от мошкары в вечернее время. А если сорвать лаванду и высушить, потом завернуть в тканевый мешочек и положить рядом со своей подушкой, то всю ночь можно спать спокойно.

Календула прекрасно подходит для выращивания как на даче, так и дома на подоконнике. Помимо яркой и жизнерадостной расцветки, которая поднимает настроение, у календулы есть еще одно достоинство - ее не терпят многие насекомые, в том числе комары.

Пижма. Растение имеет острый запах, отпугивающий комаров. Но выращивать это ядовитое растение в саду нужно очень аккуратно, так как оно быстро засоряет культурные луга и пастбища.

Ранее Главред писал, как отпугнуть комаров натуральными средствами и в чем опасность.

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