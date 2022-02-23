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Китайский гороскоп 2022 на март: шесть знаков в списке везунчиков месяца

23 февраля 2022, 20:37

Шесть знаков смогут поймать удачу за хвост и воплотить задуманное.

гороскоп 2022
Китайский гороскоп 2022 - топ-6 счастливчиков марта / depositphotos.com/

Шесть представителей восточного гороскопа в первом месяце весны имеют все шансы поправить свое материальное благосостояние и добиться стабильности. В решении денежных вопросов им будет сопутствовать удача.

Китайский гороскоп на 2022 год расскажет, для кого из знаков этот год пройдет под счастливой звездой, а кому придется приложить все усилия, чтобы достичь желаемого.

Астрологи назвали шесть счастливчиков марта по восточному гороскопу. Кто из них может рассчитывать на удачное стечение обстоятельств, которое поможет решить проблемы.

Крыса - 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936

В этом месяце внимательность к деталям представителей знака поможет избежать серьезных ошибок и просчетов в профессиональной деятельности. Удача будет на вашей стороне в финансовых вопросах, а особенно инвестициях. Не исключены солидные денежные поступления или премии.

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Собака - 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946

Март будет успешным в профессиональной деятельности для людей, рожденных под знаком Собаки. Новая должность и повышение дохода ждет трудолюбивых и целеустремленных людей, которые не боятся брать на себя ответственность. Повезет и в личной жизни – в отношениях со второй половинкой – полное взаимопонимание.

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Бык - 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 193

Ответственные Быки не привыкли пасовать перед трудностями и упорно добиваться поставленных целей. В марте представители этого знака могут наконец-то насладиться плодами своих трудов. Увеличение доходов и авторитета поднимет уверенность в себе. Принимая важные решения, прислушивайтесь к интуиции, она поможет не ошибиться.

Кролик - 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939

Эмоциональным Кроликам необычайно повезет в личной жизни. На любовном фронте намечаются большие и приятные перемены. Вы сможете встретить свою вторую половинку, человека со схожими взглядами. Более того, вы сумеете завязать полезные знакомства, этот месяц благоприятный для общения. Денежная удача также не заставит себя ждать, инвестиции насчнуть приносить прибыль.

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Петух - 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945

Люди, рожденные под знаком Петуха, имеют все шансы приумножить свое благосостояние в этом месяце. Счастливый случай или удачное стечение обстоятельств помогут укрепить финансовое положение и повысить доход. Вы станете более независимыми в денежном плане и сможете совершить долгожданные крупные приобретения.

Змея - 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941

Больше всего приятных неожиданностей Змеи могут испытать в отношениях. Не исключены ценные подарки и сюрпризы от второй половинки, а может даже и предложение, от которого сложно будет отказаться! На работе вы тоже не пасете задних, и ваши усилия будут вознаграждены повышением уровня заработной платы.

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Китайский гороскоп гороскоп 2022
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