УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Китайцы жарят варенные яйца и все просят добавки: невероятный рецепт

Ангелина Подвысоцкая
21 июня 2023, 16:47 обновлено 21 июня, 16:53
29
Рецепт жареных яиц очень простой. Блюдо получается таким вкусным, что все попросят добавки.
жаренные яйца по-китайски
Как пожарить варенные яйца по-китайски / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В азиатской кухне есть интересный рецепт. По этому рецепту очень часто готовят китайцы. В Европе подобное блюдо готовят лишь некоторые люди, тут этот рецепт не распространен. Китайцы жарят вареные яйца.

От таких яиц просто не получится оторваться. Рецепт очень простой и яйца получаются очень вкусные.

Как приготовить яйца по-китайски

Для приготовления такого блюда вам понадобится:

видео дня
  • 8 куриных яиц,
  • 2 стакана воды,
  • 80 мл соевого соуса,
  • 6 зубчиков чеснока,
  • 1 ст. л. сахара,
  • 2 ч. л. кунжута,
  • 40 г крахмальной патоки.

Сперва яйца нужно отварить вкрутую. Их нужно остудить в холодной воде и очистить от скорлупы. Сваренные и очищенные яйца нужно положить в глубокую кастрюлю или сковороду, после чего залить водой.

Туда также стоит добавить соевый соус, сахар и чеснок. Кастрюлю или сковороду стоит поставить на средний огонь и довести до кипения. После этого нужно уменьшить огонь и кипятить около 5 минут.

Яйца нужно все время переворачивать, пока они не станут коричневыми, а соус не загустеет.

Если вы хотите добавить блюду блеск, то туда стоит добавить крахмальную патоку, снова довести до кипения и кипятить 1-2 минуты.

Готовые яйца стоит выложить на тарелку и полить соусом, которые остался на дне. Яйца можно посыпать кунжутом, если вам это нравится.

Вас также заинтересует:

рецепт яйца куриные яйца рецепты интересные новости
Реклама

Главное за день

Условие Украины – вывод всех оккупантов РФ: Зеленский назвал позицию по диалогу

Условие Украины – вывод всех оккупантов РФ: Зеленский назвал позицию по диалогу

16:18 Политика
Зеленский опозорил Путина за его подлое заявление о евреях

Зеленский опозорил Путина за его подлое заявление о евреях

15:21 Украина
ВСУ продвинулись на Луганщине и закрепляются на занятых позициях - Минобороны

ВСУ продвинулись на Луганщине и закрепляются на занятых позициях - Минобороны

15:00 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:47

Китайцы жарят варенные яйца и все просят добавки: невероятный рецепт

16:34

Жить станет сложнее: Россия попала под мощные санкции ЕСВидео

16:18

Условие Украины – вывод всех оккупантов РФ: Зеленский назвал позицию по диалогу

16:15

Защитник сборной Украины Забарный женился и чуть не стал зятем Джеджулы

15:52

Директор НАБУ рассказал о звонке Зеленского после задержания Князева

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:36

Отворачиваются из-за его лизоблюдства Путину: Басков разнылся на окружающих

15:21

Зеленский опозорил Путина за его подлое заявление о евреяхВидео

15:04

Вы точно удивитесь: что значит слово "андрути" в украинском языке

15:00

ВСУ продвинулись на Луганщине и закрепляются на занятых позициях - Минобороны

Реклама
14:54

Зеленский – о контрнаступлении армии Украины: медленнее, чем хотелось бы

14:46

Дальнобойщик Гостюхин распустил нюни из-за "нескрепной" дочери-американки

14:17

Мобилизация летом 2023 года: в ТЦК рассказали, какие должны быть повестки

13:52

Ядерного удара точно не будет: Буданов спрогнозировал действия Кремля

13:33

Дорофеева тайно вышла замуж за Кацурина - блогер

12:57

Опытные женщины назвали 5 хитростей, которые должен знать каждый

12:54

В Украине планируют "срезать" размер субсидии пенсионерам: что известно

12:53

В Пентагоне "попустили" Шойгу, который истерически отреагировал на HIMARS и Storm Shadow

12:50

Как выглядит маленькая дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк

12:45

"Путин может подорвать Крымский титан": Свитан назвал вероятные сроки

12:13

Продан: В резолюции ЕП сказано, что вступление в ЕС и НАТО возможно только при поддержке самоуправления

Реклама
12:12

Британия объявила о знаковой финансовой поддержке для Украины на 3 млрд долларовВидео

12:04

Свитан спрогнозировал, устроят ли оккупанты аварию на Запорожской АЭС

11:59

Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором": тот возмутился из-за сбития шпионского шара

11:45

Когда уже опускаются руки: как отмыть "убитый" унитаз

11:38

Favbet Foundation передал ВСУ на передовую очередной внедорожник Mazda

11:25

В Киеве внезапно потух свет, без электроснабжения были 100 тыс. людей: что случилось

11:16

Дантес поведал, реально ли хотел обидеть треком "Чуєш" ДорофеевуВидео

11:14

Головоломка на проверку зрения: нужно найти телефон в грязной комнате за 5 секунд

11:10

Прощают или мстят: как каждый знак зодиака относится к измене

10:25

Когда лучше поливать растения - утром или вечером: ответ удивит

10:10

Выручаем Залужного: нужно найти 5 отличий на фото Главнокомандующего с женой

10:08

"Буданов отряхнул пыль и вышел": как глава ГУР пережил атаки РФ - The Economist

10:00

Подрывом "Крымского Титана" Россия выстрелит себе в ногу - СвитанЭксклюзив

09:30

Олег Винник объяснил свое внезапное исчезновение и написал заявление в полицию

09:26

Оформление пенсии: что сделать, чтобы не получить меньшие выплаты

09:15

Что вы вообще знаете о геноциде?мнение

09:09

Партизаны передали привет гауляйтерам: в Феодосии - взрыв на железной дорогеВидео

09:02

Гороскоп на завтра 22 июня 2023: Весам - долги, Водолеям - нагоняй на работе

08:44

"Придем, будем их гнать оттуда": Данилов поиздевался над россиянами в КрымуВидео

08:32

Эвакуация из Геническа: оккупанты получают смс-инструкции в случае наступления ВСУ

Реклама
08:23

Под Москвой прогремели взрывы: в РФ заявили об атаке беспилотников

07:50

Сыну говорили - папа в командировке: история возвращения бойца ВСУ из пленаВидео

07:45

Маричка Падалко растрогала видео, как ее дочери встречают папу, который служит в ВСУВидео

07:33

Британия объявит об историческом пакете финансовой поддержки для Украины

07:30

День рождения Тараса Тополи: 5 хитов группы Антитіла, кои необходимо услышатьВидео

07:10

Гороскоп на июль 2023 для Весов: судьбоносные встречи и кардинальные переменыВидео

07:07

Катя Кузнецова рассказала, как ссорится со своим российским бойфрендом из-за "хороших русских"Видео

07:05

Непревзойденная загадка на внимательность: нужно найти мышь среди белок за 10 секунд

06:46

В Хмельницкой области прозвучали взрывы: что известно

06:29

Какой маникюр не старит руки после 60 лет: 5 вещей, которые следует учитывать

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять