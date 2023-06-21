Китайцы жарят варенные яйца и все просят добавки: невероятный рецепт

Рецепт жареных яиц очень простой. Блюдо получается таким вкусным, что все попросят добавки.

https://news.glavred.info/kitaycy-zharyat-varennye-yayca-i-vse-prosyat-dobavki-neveroyatnyy-recept-10479676.html Ссылка скопирована

Как пожарить варенные яйца по-китайски / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В азиатской кухне есть интересный рецепт. По этому рецепту очень часто готовят китайцы. В Европе подобное блюдо готовят лишь некоторые люди, тут этот рецепт не распространен. Китайцы жарят вареные яйца.

От таких яиц просто не получится оторваться. Рецепт очень простой и яйца получаются очень вкусные.

Как приготовить яйца по-китайски

Для приготовления такого блюда вам понадобится:

видео дня

8 куриных яиц,

2 стакана воды,

80 мл соевого соуса,

6 зубчиков чеснока,

1 ст. л. сахара,

2 ч. л. кунжута,

40 г крахмальной патоки.

Сперва яйца нужно отварить вкрутую. Их нужно остудить в холодной воде и очистить от скорлупы. Сваренные и очищенные яйца нужно положить в глубокую кастрюлю или сковороду, после чего залить водой.

Туда также стоит добавить соевый соус, сахар и чеснок. Кастрюлю или сковороду стоит поставить на средний огонь и довести до кипения. После этого нужно уменьшить огонь и кипятить около 5 минут.

Яйца нужно все время переворачивать, пока они не станут коричневыми, а соус не загустеет.

Если вы хотите добавить блюду блеск, то туда стоит добавить крахмальную патоку, снова довести до кипения и кипятить 1-2 минуты.

Готовые яйца стоит выложить на тарелку и полить соусом, которые остался на дне. Яйца можно посыпать кунжутом, если вам это нравится.

Вас также заинтересует: