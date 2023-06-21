Китайцы жарят варенные яйца и все просят добавки: невероятный рецепт

В азиатской кухне есть интересный рецепт. По этому рецепту очень часто готовят китайцы. В Европе подобное блюдо готовят лишь некоторые люди, тут этот рецепт не распространен. Китайцы жарят вареные яйца.
От таких яиц просто не получится оторваться. Рецепт очень простой и яйца получаются очень вкусные.
Как приготовить яйца по-китайски
Для приготовления такого блюда вам понадобится:
- 8 куриных яиц,
- 2 стакана воды,
- 80 мл соевого соуса,
- 6 зубчиков чеснока,
- 1 ст. л. сахара,
- 2 ч. л. кунжута,
- 40 г крахмальной патоки.
Сперва яйца нужно отварить вкрутую. Их нужно остудить в холодной воде и очистить от скорлупы. Сваренные и очищенные яйца нужно положить в глубокую кастрюлю или сковороду, после чего залить водой.
Туда также стоит добавить соевый соус, сахар и чеснок. Кастрюлю или сковороду стоит поставить на средний огонь и довести до кипения. После этого нужно уменьшить огонь и кипятить около 5 минут.
Яйца нужно все время переворачивать, пока они не станут коричневыми, а соус не загустеет.
Если вы хотите добавить блюду блеск, то туда стоит добавить крахмальную патоку, снова довести до кипения и кипятить 1-2 минуты.
Готовые яйца стоит выложить на тарелку и полить соусом, которые остался на дне. Яйца можно посыпать кунжутом, если вам это нравится.
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