Картофельные очистки - суперудобрение для большого урожая: как с пользой применить отходы

Картофельные очистки - незаменимое удобрение в саду и огороде / Фото pixabay.com

Блюда из картофеля готовят почти в каждом доме, но только продвинутая хозяйка знает, что выбрасывать картофельные очистки совсем не стоит. Почему нельзя выбрасывать картофельную кожуру? Дело в том, что этому, на первый взгляд, бесполезному продукту можно найти применение на даче, а именно - приготовить удобрение, за которое многие культуры скажут "спасибо".

Чем полезны картофельные очистки

Шкурка от картофеля содержит крахмал, глюкозу, витамин С, органические кислоты, жиры и минеральные соли. Этот продукт хорошо перерабатывается бактериями, в процессе чего в почву и попадают полезные вещества.

Макро- и микроэлементов в очистках настолько много, что они смело могут конкурировать с некоторыми магазинными минеральными комплексами. При этом удобрение из шкурок картофеля - абсолютно натуральное, поэтому можно не переживать о химикатах в овощах и фруктах.

В целом, картофельные очистки повышают плодородность земли и положительно влияют на рост посаженных растений. Кроме того, во время гниения вырабатывается тепло, благодаря чему почва быстрее прогревается.

Еще один плюс в том, что перекормить растения или сжечь корневую систему картофельными очистками невозможно, даже если вы переборщите с подкормкой.

Картофельные очистки как удобрение - способ применения

Самый простой способ удобрить сад и огород картофельными очистками - это разбросать их по участку, а затем перекопать землю. Такой метод подкормки можно использовать как весной, перед посадкой культур, так и осенью - после уборки урожая.

Картофельный отвар для растений - еще один способ подкормки. Чтобы его приготовить, залейте очистки кипятком, дайте настояться несколько дней. Потом процедите и поливайте культуры под корень каждые 2 недели.

Из картофельных очисток можно приготовить питательную смесь для сада и огорода. Для этого замороженные или подсушенные шкурки поместите в бочку и залейте горячей водой. Смесь должна постоять пару дней, периодически ее нужно помешивать. Такая подкормка повышает плодородие грунта. Ее рекомендуют применять перед высаживанием рассады.

Самый лучший вариант - это приготовить муку из картофельных очисток. Для этого сначала их нужно промыть, высушить и измельчить в блендере или мясорубке. Полученным порошком нужно посыпать почву вокруг растений и кустарников. Хранить такую муку рекомендуется в тряпичных мешках.

К слову, сушить картофельные очистки можно на батарее или в духовке - достаточно двух-трех часов при 140 градусах на каждую партию.

Какие растения нельзя полить картофельными очистками

Удобрение из шкурок картошки категорически не подходит растениям семейства паслёновых, таким как:

помидоры;

картошка;

перец стручковый;

баклажаны;

физалис;

табак.

Какие растения любят картофельные очистки

Огурцы, арбузы, тыквы, кабачки можно поливать картофельным отваром с небольшим количеством гущи прямо под корень.

Растения семейства крестоцветных (брюква, капуста и репа) хорошо воспринимают полив под корень процеженным раствором муки из картофельных очистков.

Красная и чёрная смородина порадует большим урожаем, если вы угостите ее такой подкормкой. Это ее самое любимое удобрение. Содержащиеся в нем крахмал, глюкоза и калий делают ягоды более сочными и сладкими.

Комнатные и садовые цветы, особенно кустовые, также можно подкармливать таким удобрением.

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