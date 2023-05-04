Картинка-головоломка "взорвет" ваш мозг: нужно за 10 секунд найти астронома

Головоломки - замечательная встряска для нашего мозга. Во время таких сложных тренировок наше мышление становится совершенно другим. Человек во время решения сложных задачек мыслит нестандартно, опирается на логику и развивает свои такие способности.
Если время от времени тренировать мозг подобным образов, то в дальнейшем вы будете щелкать головоломки как семечки.
Перед вам картинка с семьей и телескопом. В этой комнате был еще и астроном, однако он куда-то исчез. Только он может разгадать тайну Большой Медведицы.
Родители убеждены, что мужчина просто ушел не попрощавшись. Однако на самом деле, он просто хорошо спрятался. Дети знают, что он в комнате.
Вам за 10 секунд нужно найти этого астронома. Стоит отметить, что мыслить нужно нестандартно, так как это очень сложная оптическая иллюзия. За отведенное время картинку-головоломку смогут разгадать лишь люди с удивительными возможностями.
Где прячется астроном
Если вы не успели найти астронома за 10 секунд - не беда. Попробуйте еще раз, только уже не ограничивайте себя во времени.
Мы дадим вам подсказку. Обратите внимание на то, куда именно смотрит маленькая девочка. Возможно, это поможет вам найти астронома.
Если же у вас все-таки не получилось или вы просто хотите проверить, правильно вы думаете или нет, то сейчас мы раскроем тайну.
Оказывается, астроном действительно все это время был в комнате. Он спрятался за шторой. Если присмотреться, то он просто расположен верх ногами. Мы предупреждали, что мыслить нужно нестандартно.
Напомним, ранее мы предлагали вам найти лишнюю букву О среди букв Q. На решение этой задачки вам дается всего 10 секунд. Быстро разобраться с головоломкой смогут лишь люди с высоким уровнем IQ.
Также Главред предлагал разобраться еще с одной головоломкой. Вам нужно за 6 секунд найти всего одну лишнюю цифру. С этой задачкой справится лишь люди с исключительными навыками.
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