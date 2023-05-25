Картинка-головоломка "взорвет" ваш мозг: нужно найти сумку за 12 секунд

С этой картинкой-головоломкой смогут справиться лишь самые внимательные люди с удивительными возможностями.

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Нужно найти сумку за 12 секунд / Коллаж: Главред, фото: mirror, ua.depositphotos.com

Головоломки - замечательная встряска для нашего мозга. Во время таких сложных тренировок наше мышление становится совершенно другим. Человек во время решения сложных задачек мыслит нестандартно, опирается на логику и развивает свои такие способности.

Если время от времени тренировать мозг подобным образов, то в дальнейшем вы будете щелкать головоломки как семечки.

Мы предлагаем вам разобраться с оптической иллюзией. Перед вами картинка, на которой изображено много цветов. Казалось бы, там больше ничего нет, однако это не так.

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Вам нужно за 12 секунд найти сумочку, которая спряталась между этими цветами. С этой головоломкой справятся лишь люди с высоким уровнем IQ.

Нужно найти сумку за 12 секунд / фото: mirror

Где спряталась сумка

Если вы не успели найти сумку за 12 секунд - не беда. Попробуйте еще раз, только уже не ограничивайте себя во времени.

Мы дадим вам подсказку. Разделите картинку на 4 ровных квадрата и внимательно рассмотрите нижний левый квадрат. Возможно вы сможете увидеть там сумку.

Нужно найти сумку за 12 секунд / фото: mirror

Напомним, ранее мы предлагали вам головоломку с цифрами. За 15 секунд нужно найти лишнее число. Успеть за это время справиться с задачкой практически невозможно.

Также есть еще одна головоломка. Вам за 10 секунд нужно найти настоящего астронома. Родители думают, что он ушел, но дети видят его в комнате. С этой оптической иллюзией мыслить нужно нестандартно.

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