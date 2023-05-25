Картинка-головоломка "взорвет" ваш мозг: нужно найти сумку за 12 секунд

Головоломки - замечательная встряска для нашего мозга. Во время таких сложных тренировок наше мышление становится совершенно другим. Человек во время решения сложных задачек мыслит нестандартно, опирается на логику и развивает свои такие способности.
Если время от времени тренировать мозг подобным образов, то в дальнейшем вы будете щелкать головоломки как семечки.
Мы предлагаем вам разобраться с оптической иллюзией. Перед вами картинка, на которой изображено много цветов. Казалось бы, там больше ничего нет, однако это не так.
Вам нужно за 12 секунд найти сумочку, которая спряталась между этими цветами. С этой головоломкой справятся лишь люди с высоким уровнем IQ.
Где спряталась сумка
Если вы не успели найти сумку за 12 секунд - не беда. Попробуйте еще раз, только уже не ограничивайте себя во времени.
Мы дадим вам подсказку. Разделите картинку на 4 ровных квадрата и внимательно рассмотрите нижний левый квадрат. Возможно вы сможете увидеть там сумку.
Напомним, ранее мы предлагали вам головоломку с цифрами. За 15 секунд нужно найти лишнее число. Успеть за это время справиться с задачкой практически невозможно.
Также есть еще одна головоломка. Вам за 10 секунд нужно найти настоящего астронома. Родители думают, что он ушел, но дети видят его в комнате. С этой оптической иллюзией мыслить нужно нестандартно.
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