Кармические узлы меняют знак на полтора года: Львам - успех в карьере, Весам - большие деньги, Козерогам - любовь

Кармические узлы меняют знак на полтора года - что ждет все знаки зодиака / Фото ua.depositphotos.com

19 января 2022 года кармические узлы меняют знак, в результате - хотим мы этого или нет - поменяется фокус в жизни каждого знака зодиака.

Кармические узлы - это математические точки на небе, которые показывают, куда направлена наша энергия. Они меняют знак каждые полтора года, объяснила астролог Анжела Перл на своем Youtube-канале.

"В том знаке, где находится кармический узел, происходят затмения. А затмения приносят серьезные изменения в нашу жизнь. Минувшие полтора года кармический узел был в знаке Близнецы. Теперь восходящий лунный узел Раху - который является своего рода компасом, расширяет и увеличивает возможности - входит в знак в Тельца. Там он пробудет до 18 июля 2023 года", - отметила специалист и рассказала, какие перемены ждут каждый из знаков зодиака и какая сфера жизни у них будет самой важной в ближайшие пару лет.

Северный узел в Овне с 19 января 2022

Кармический узел Раху 19 января 2022 года войдет у Овнов в сектор денег. В ближайшие полтора года представители знака повысят свои доходы, появится больше клиентов, поменяется источник доходов, будет возможность получить хорошую работу.

Северный узел в Тельце с 19 января 2022

19 января северный кармический узел войдет в первый дом гороскопа Тельцов.

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"Вы можете открыть свой бизнес, повысится самооценка, добавится уверенности в себе. Если вы не знали чем заниматься, то теперь найдете свой путь. Будет возможность самореализоваться. Кроме того, Тельцы смогут выдвигать свои условия", - сказала астролог.

В ближайшие полтора года Тельцы будут больше внимания уделять своей внешности, поменяют имидж, улучшат качество тела. Не исключена беременность, рождение ребенка. Появятся новые планы, начинания, инициативы.

"Вы должны показать себя и настоять на своем" - посоветовала Анжела Перл.

Северный узел в Близнецах с 19 января 2022

Кармический узел войдет в 12-й дом гороскопа - это сектор изоляции. Близнецам захочется взять таймаут, уединиться, уехать куда-то и углубиться в себя, заняться самопознанием, эзотерикой.

Будут происходить события, связанные с заграницей. Близнецы могут уехать жить или работать в другую страну. Завяжутся отношения с иностранцем. Некоторые Близнецы перейдут на дистанционную работу.

В ближайшие полтора года могут открыться тайны или могут начаться тайные отношения, предупредил гороскоп 2022-23.

Северный узел в Раке с 19 января 2022

С 19 января кармический узел Раху войдет в 11-й дом гороскопа Раков - это сектор социума, друзей, общения. Вас ждут встречи, новые знакомства, активность в соцсетях.

Раки могут стать частью нового коллектива или создать и возглавить группу единомышленников.

Представители знака выйдут на публику. Многим Ракам кармический узел принесет третий брак и появление ребенка в семье.

Северный узел во Льве с 19 января 2022

Кармический узел Раху до июля 2023 года войдет в 10-й дом гороскопа Львов - это сектор достижений, карьеры. Поменяется статус, придет популярность, известность.

"Похоже, что последние полтора года вы расширялись, а теперь будете расти вверх. Это рост бизнеса, повышение в карьере, репутация. Вы достигнете успеха в начинаниях. Львы поставят цель и достигнут ее за полтора года", - прогнозирует астролог.

Также Львов могут ждать любые перемены, которые дают изменения статуса. Например, брак или развод. Кармический узел может дать переход и смену места жительства.

Могут произойти перемены в жизни родителей, в частности, отца.

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Северный узел в Деве с 19 января 2022

С 19 января 2022 кармический узел входит в девятый дом гороскопа. Фокус смещается на заграницу - это путешествия, клиенты из других стран, работа в иностранной компании. Вы можете получить ПМЖ или гражданство в другой стране. Буду происходить события, связанные с другими странами, знакомства с людьми с другим гражданством или другими вероисповеданием.

Девы в ближайшие полтора года будут расширять горизонты, говорит гороскоп 2022-23.

Северный узел в Весах с 19 января 2022

Кармический узел с 19 января 2022 входит в восьмой дом гороскопа Весов. Это сектор больших и чужих денег. Весы будут брать кредит, кто-то в вас инвестирует или одолжит деньги. Родители помогут купить недвижимость. Весы получат страховые выплаты или возврат налогов.

Кроме того, представители знака могут пойти на курсы финансовой грамотности, займутся криптовалютой.

"Придут любые не заработанные деньги. Раху может дать раздел имущества, алименты, пассивный доход", - сказала Анжела Перл.

В ближайшие полтора года Весам может понадобиться медицинская операция. Также появится партнер или партнерша для близких интимных отношений.

Северный узел в Скорпионе с 19 января 2022

19 января 2022 кармический узел входит в седьмой дом гороскопа Скорпионов - это сектор отношений с другими людьми. В ближайшие полтора года поменяется круг общения, кто-то отсеется - взамен появятся новые люди.

Некоторые Скорпионы уволятся с работы и получат новый контракт.

Многие выйдут замуж или женятся. Ближайшие полтора года хороши для торговли - будет шанс заключить выгодные сделки.

Свободных Скорпионов ждут знакомства, встречи, свидания.

Северный узел в Стрельце с 19 января 2022

19 января кармический узел войдет в шестой дом гороскопа - это сектор решения проблем, работы и здоровья. У Стрельцов может появиться бизнес, подчиненные и команда, или вы сами войдете в новый коллектив.

Тема работы в ближайшие полтора года будет основной. Ее будет очень много. С финансами все хорошо. Стрельцы получат новые предложения по работе.

Астролог советует не брать на себя слишком много обязательств, следить за здоровьем, обследоваться, изменить питание, соблюдать режим.

Северный узел в Козероге с 19 января 2022

Кармический узел входит в пятый дом гороскопа - это сектор любви. В первую очередь, любви к себе, радости, удовольствий, творчества. Козероги будут много отдыхать, появится хобби или любимое творческое дело.

Также представителей знака ждут свидания, знакомства, курортные романы. Если вы свободны, то встретите свою любовь.

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Северный узел в Водолее 19 января 2022

19 января кармический узел Раху входит в четвертый дом гороскопа - это сектор недвижимости и семьи.

Водолеи будут покупать квартиру, дом, землю, дачу, сдавать или снимать недвижимость, могут переехать в другой город или страну, посетить место, в котором они родились или выросли. Произойдет какое-то событие в жизни мамы. Некоторые Водолеи сменят фамилию.

Северный узел в Рыбах 19 января 2022

Кармический узел войдет в третий дом гороскопа - это сектор общения. В ближайшие полтора года будет больше контактов, поездок, путешествий, командировок.

Рыбы пройдут обучение, будут получать лицензии, сертификаты, водительскую лицензию. Не исключена покупка машины.

Ожидаются важные события в жизни родственников.

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