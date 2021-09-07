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Кардиолог рассказал, почему вредны для тела свежевыжатые соки

7 сентября 2021, 04:59
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Специалист подчеркнул, что при употреблении цельных фруктов в организм попадают полезные вещества и микроэлементы. А при употреблении сока такого не происходит.

Соки
Кардиолог рассказал, почему вредны для тела свежевыжатые соки / myfitness.pl

Свежевыжатый сок не приносит пользы организму. Об этом заявил известный врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников.

Специалист подчеркнул, что при употреблении цельных фруктов в организм попадают полезные вещества и микроэлементы, формируется правильный пищевой комок, а вот при употреблении сока такого не происходит. Дневной нормой фруктов и овощей телеведущий назвал 0,5 килограмма.

"Клетчатка — дозатор, который (как шприц в нужном месте) дает организму полезные продукты. Какой там пищевой комок [в соке ‒ Главред]? Все упало в желудок, изменив кислотность, и моментально всосалось. И пользы от этого особой нет, потому что нет главного – дозатора", — заявил Мясников.

Кардиолог отметил, что иногда сок, например, капустный, вызывает боли в желудке, и предостерег от употребления продуктов, прошедших обработку, поскольку они лишаются полезных свойств и к ним добавляют вредные жиры, соль, сахар.

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здоровье сок организм
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