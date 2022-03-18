Кардинальные перемены и возрождение из пепла: гороскоп для Украины на весеннее равноденствие 20 марта

20 марта принесет Украине кардинальные изменения и трансформацию, говорит гороскоп / Фото ua.depositphotos.com

Весеннее равноденствие 2022 наступит 20 марта в 17:35 по киевскому времени. В это время Солнце пересечет экватор и окажется в северном полушарии вместо южного. Этого дня мы ждем каждый год, так как день сравняется с ночью и, по поверьям, именно с этого момента прекращаются заморозки и приходит тепло. В этом году есть еще один повод с нетерпением ждать весеннее равноденствие, ведь 20 марта принесет Украине кардинальные изменения и трансформацию. Как прогнозирует астролог Марина Скади, произойдет возрождение после пепла, в который российские захватчики превратили украинские города.

Луна в гороскопе Украины находится в Водолее, а транзитная Луна на момент перехода Солнца в Овен будет находиться в 30 градусе знака Зодиака Весы.

"Весы имеют особое символическое значение для нашей Родины во время боевых действий. Этот знак поможет нам найти решение даже для самых сложных вопросов дипломатическим путем", - рассказала астролог в комментарии ICTV.

По словам Скади, разговоры на самом высоком уровне вытеснят всю злость, воинственность и ненависть России.

"Луна в последнем градусе сферической дуги будет предшествовать завершению социальных конфликтов. Поэтому Украине следует воспользоваться равноденствием для нахождения компромисса и снижения напряжения", - посоветовала специалист.

Скади прогнозирует, что дни после 20 марта станут решающими в войне России против Украины.

"Равноденствие изрядно усилит желание граждан защищать свою нацию и обрести мир и свободу, а внимание всего мира будет приковано к событиям в Украине. Очень скоро мы сможем занять почетное место в рейтинге сильнейших государств", - сказала асторолог.

Читайте такжеКогда и как закончится война в Украине и что сделать для победы: гороскоп на март-апрель 2022

Как сообщал Главред, война в Украине 2022 может завершиться благодаря переговорам. Об этом свидетельствует гороскоп для Украины, который составила астролог Лариса Гресь.

По ее прогнозу, примерно 22-23 марта, могут быть сильные и жесткие провокации, беспощадные бои. А 9 апреля этот ужас может повториться.

Другие новости: