Кардинальные перемены и возрождение из пепла: гороскоп для Украины на весеннее равноденствие 20 марта

Весеннее равноденствие 20 марта 2022 станет особенным днем для Украины. Разговоры на высоком уровне вытеснят всю злость, воинственность и ненависть России.
Весеннее равноденствие 2022 наступит 20 марта в 17:35 по киевскому времени. В это время Солнце пересечет экватор и окажется в северном полушарии вместо южного. Этого дня мы ждем каждый год, так как день сравняется с ночью и, по поверьям, именно с этого момента прекращаются заморозки и приходит тепло. В этом году есть еще один повод с нетерпением ждать весеннее равноденствие, ведь 20 марта принесет Украине кардинальные изменения и трансформацию. Как прогнозирует астролог Марина Скади, произойдет возрождение после пепла, в который российские захватчики превратили украинские города.
Луна в гороскопе Украины находится в Водолее, а транзитная Луна на момент перехода Солнца в Овен будет находиться в 30 градусе знака Зодиака Весы.
"Весы имеют особое символическое значение для нашей Родины во время боевых действий. Этот знак поможет нам найти решение даже для самых сложных вопросов дипломатическим путем", - рассказала астролог в комментарии ICTV.
По словам Скади, разговоры на самом высоком уровне вытеснят всю злость, воинственность и ненависть России.
"Луна в последнем градусе сферической дуги будет предшествовать завершению социальных конфликтов. Поэтому Украине следует воспользоваться равноденствием для нахождения компромисса и снижения напряжения", - посоветовала специалист.
Скади прогнозирует, что дни после 20 марта станут решающими в войне России против Украины.
"Равноденствие изрядно усилит желание граждан защищать свою нацию и обрести мир и свободу, а внимание всего мира будет приковано к событиям в Украине. Очень скоро мы сможем занять почетное место в рейтинге сильнейших государств", - сказала асторолог.
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Как сообщал Главред, война в Украине 2022 может завершиться благодаря переговорам. Об этом свидетельствует гороскоп для Украины, который составила астролог Лариса Гресь.
По ее прогнозу, примерно 22-23 марта, могут быть сильные и жесткие провокации, беспощадные бои. А 9 апреля этот ужас может повториться.
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