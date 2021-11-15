Капуста может быть вредна: противопоказания и побочные действия, которые нельзя игнорировать

Кому нельзя употреблять капусту / Flickr / Charlotte Clarke Geier

Капуста однозначно входит в список самых полезных продуктов. Ее биохимический состав уникален, как и полезные свойства в борьбе с некоторыми заболеваниями. Несмотря на это, у нее также есть противопоказания и не лучшие побочные эффекты.

Капусту, как и любой другой продукт, нужно потреблять в меру, чтобы он принес вам только пользу. Также существуют определенные противопоказания, которыми не следует злоупотреблять, говориться в статье "НВ".

Кому нельзя употреблять капусту

Аллергия

Некоторые люди могут столкнуться с аллергической реакцией на семейство капустных. В таком случае, брокколи, брюссельская, цветная капуста и даже обычная будут в списке запрещенных продуктов.

Гипотириоз

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Людям с этим заболеванием лучше избегать капусты. Существуют исследования, доказывающие негативное влияние капусты на работу щитовидной железы: она может усугубить состояние.

Хирургические процедуры и диабет

Откажитесь от капусты перед операцией / depositphotos

Капуста может повлиять на уровень глюкозы и помешать контролю сахара в крови во время и после хирургических процедур. Так что лучше прекратите употреблять капусту как минимум за 2 недели до плановой операции. Именно поэтому капуста также опасна для больных диабетом.

Химиотерапия

Людям, проходящим курс лечения от рака, возможно стоит ограничить употребления капусты, поскольку этот овощ из-за содержания клетчатки может усугубить диарею, также часто вызываемую химиотерапией. Если вы проходите такое лечение, проконсультируйтесь с лечащим врачом по поводу употребления капусты.

Чем грозит переедание капусты

Употребляйте капусту в меру / Pixabay

При переедании этот суперфуд может стать опасным. Поэтому нужно соблюдать меру, чтобы не столкнуться с побочными последствиями, о которых мы рассказываем дальше.

Метеоризм

Отрыжка, дискомфорт в животе и вздутие – это симптомы того, что вы съели слишком много сырой капусты. К метеоризму приводит большое количество рафинозы – неперевариваемого сахара, входящего в состав.

Понос

Причиной этого побочного эффекта есть клетчатка. Ее много в составе зеленой капусты. Нерастворенная клетчатка способствует увеличению перемещения отходов в пищеварительном тракте, что может вызвать симптомы диареи или заблокировать кишечник.

Свертывание крови

Клетчатка улучшает свертываемость крови / depositphotos

Еще один полезный элемент, чрезмерное количество которого приводит к негативным последствиям, – это витамин К. Он способствует свертыванию крови. Однако может также препятствовать лекарствам, разжижающим кровь, если этого элемента слишком много. Поэтому соблюдайте норму: 2 стакана зеленой капусты в день дадут желаемое количество витамина К.

Дефицит йода

Капуста может нарушить работу щитовидной железы даже у здорового человека. Ее чрезмерное употребление вызывает дефицит йода в организме, что нарушает работу важнейшего органа.

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