УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Капуста может быть вредна: противопоказания и побочные действия, которые нельзя игнорировать

15 ноября 2021, 03:15

Капуста однозначно входит в список самых полезных продуктов. Ее биохимический состав уникален, как и полезные свойства.

Капуста
Кому нельзя употреблять капусту / Flickr / Charlotte Clarke Geier

Капуста однозначно входит в список самых полезных продуктов. Ее биохимический состав уникален, как и полезные свойства в борьбе с некоторыми заболеваниями. Несмотря на это, у нее также есть противопоказания и не лучшие побочные эффекты.

Капусту, как и любой другой продукт, нужно потреблять в меру, чтобы он принес вам только пользу. Также существуют определенные противопоказания, которыми не следует злоупотреблять, говориться в статье "НВ".

Кому нельзя употреблять капусту

Аллергия

Некоторые люди могут столкнуться с аллергической реакцией на семейство капустных. В таком случае, брокколи, брюссельская, цветная капуста и даже обычная будут в списке запрещенных продуктов.

Гипотириоз

Реклама

Людям с этим заболеванием лучше избегать капусты. Существуют исследования, доказывающие негативное влияние капусты на работу щитовидной железы: она может усугубить состояние.

Хирургические процедуры и диабет

Операция
Откажитесь от капусты перед операцией / depositphotos

Капуста может повлиять на уровень глюкозы и помешать контролю сахара в крови во время и после хирургических процедур. Так что лучше прекратите употреблять капусту как минимум за 2 недели до плановой операции. Именно поэтому капуста также опасна для больных диабетом.

Химиотерапия

Людям, проходящим курс лечения от рака, возможно стоит ограничить употребления капусты, поскольку этот овощ из-за содержания клетчатки может усугубить диарею, также часто вызываемую химиотерапией. Если вы проходите такое лечение, проконсультируйтесь с лечащим врачом по поводу употребления капусты.

Чем грозит переедание капусты

Цветная_капуста
Употребляйте капусту в меру / Pixabay

При переедании этот суперфуд может стать опасным. Поэтому нужно соблюдать меру, чтобы не столкнуться с побочными последствиями, о которых мы рассказываем дальше.

Метеоризм

Отрыжка, дискомфорт в животе и вздутие – это симптомы того, что вы съели слишком много сырой капусты. К метеоризму приводит большое количество рафинозы – неперевариваемого сахара, входящего в состав.

Понос

Причиной этого побочного эффекта есть клетчатка. Ее много в составе зеленой капусты. Нерастворенная клетчатка способствует увеличению перемещения отходов в пищеварительном тракте, что может вызвать симптомы диареи или заблокировать кишечник.

Свертывание крови

Как вывести мочевую кислоту из организма
Клетчатка улучшает свертываемость крови / depositphotos

Еще один полезный элемент, чрезмерное количество которого приводит к негативным последствиям, – это витамин К. Он способствует свертыванию крови. Однако может также препятствовать лекарствам, разжижающим кровь, если этого элемента слишком много. Поэтому соблюдайте норму: 2 стакана зеленой капусты в день дадут желаемое количество витамина К.

Дефицит йода

Капуста может нарушить работу щитовидной железы даже у здорового человека. Ее чрезмерное употребление вызывает дефицит йода в организме, что нарушает работу важнейшего органа.

Читайте такжеПочему дети так не любят брокколи и цветную капусту: оказывается, всё не так просто

Независимо от того, какую цель вы преследуете, похудеть или оздоровится, важно понимать мелочи, которые могут сбить вас с пути. Чтобы не следовать вредным привычкам, мы решили поделиться с вами самыми популярными "правилами похудения", которые только ухудшат здоровье.

viber
капуста правильное питание квашеная капуста капуста квашеная
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября: убытки, неожиданный приз или влиятельный покровительФинансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября: убытки, неожиданный приз или влиятельный покровитель Врежут заморозки, завалит снегом: украинцев предупредили о резком похолоданииВрежут заморозки, завалит снегом: украинцев предупредили о резком похолодании Гололед, снегопад и мороз: в Украину идет опасный антициклонГололед, снегопад и мороз: в Украину идет опасный антициклон Вместо морозов – потепление: синоптик рассказал о резком изменении погоды в УкраинеВместо морозов – потепление: синоптик рассказал о резком изменении погоды в Украине Синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая зимняя стужаСиноптики рассказали, когда в Украину придет настоящая зимняя стужа
03:15

Капуста может быть вредна: противопоказания и побочные действия, которые нельзя игнорировать

02:49

Минимум 100 грн за литр: цены на подсолнечное масло вскоре неприятно удивят украинцевВидео

02:16

Самый красивый синий новогодний маникюр 2022, от которого сложно оторвать взглядФото

01:45

Раскрыта страшная опасность имбиря: кому он категорически запрещенВидео

01:17

Шевченко возглавит Милан и вернется в Киев за новой женой: астролог дал огненный прогнозВидео

Реклама
00:51

Приметы на 15 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду

00:19

Гороскоп на сегодня 15 ноября 2021: Стрельцам – зависть недругов, Рыбам – вероятность кражиВидео

00:16

Танцы со звездами 8 сезон 11 эфир: кто покинул проект?

00:02

Магнитная буря накроет с головой: сколько продлится ударВидео

14 ноября, воскресенье
23:51

Отвлекают от действий РФ на границе Украины: США жестко припечатали режим ЛукашенкоВидео

23:18

Партия оружия на $60 млн: США перебросили в Украину 80 тонн боеприпасовВидео

23:00

Необычайный Новый год 2022: синоптики удивили неожиданным прогнозом погодыВидео

22:50

Украинцам грозит массовый блэкаут и народные бунты из-за веерных отключений — СМИВидео

22:27

Врач объснил, почему снижение температуры при коронавирусе не повод для радостиВидео

22:19

"Россия – не агрессор": олимпийский чемпион Абраменко оправдался за скандальное интервьюВидео

21:52

В СНБО грозят уголовными статьями за помощь в переброске нелегалов из БеларусиВидео

21:51

Украине грозит вспышка новой смертельной инфекцииВидео

21:26

Польский сценарий с нелегалами в Украине: в СБУ объяснили, к чему готовитьсяВидео

21:10

Приграничным областям грозит чрезвычайное положение - МонастырскийВидео

20:50

В США ответили на истерику Путина из-за учений НАТО в Черном море

Реклама
20:44

В моду на зиму 2022 вошли потрясающие теплые платья, в которых студеная пора будет милойФотоВидео

20:32

Белорусский пограничник, который слепил лазером польских силовиков, оказался украинцемВидео

19:58

"Самоубийство" в Сплите: Хорватия хлопнула РФ в отборе на ЧМ-2022

19:20

Годовалый мальчик сгорел на свалке: подробности жуткой трагедии на ЛьвовщинеВидео

18:49

ВСУ продвинулись вперед у Старомарьевки и укрепляют позиции – отчет ОБСЕВидео

18:43

В Минздраве назвали главные отличия гриппа и коронавирусаВидео

18:37

Как ухаживать за волосами в осенне-зимний сезон: говорят эксперты

18:20

Украина - под угрозой: у Зеленского обвинили РФ в миграционном кризисе на границе БеларусиВидео

18:15

"Очередная спецоперация России": Данилов прокомментировал ситуацию на границе с БеларусьюВидео

18:14

Почему Украине будет выгодно, если Лукашенко перекроет газ для ЕСмнение

17:44

"А скоро Новый год": житель Сум "сдался" и выбросил на помойку прошлогоднюю елку

17:20

"Уничтожение мигрантов и диверсантов": в Сети появилось фейковое заявление ВСУВидео

16:45

Вышли "на охоту": в России жители перерыли всю рощу в поисках 100 долларов от "Орла и решки"

16:21

Украина защитит границу от мигрантов: в Луцке началось совещание СНБО, силовики оцепили здание ОГАВидео

16:20

От куклы ничего не осталось: одесская Барби удивила своей истинной внешностью

15:42

Украинскому заробитчанину в Польше на голову наехало авто

15:26

Запад жует сопли, а Украина должна укреплять ВСУ: Кондратюк сделал резкое заявлении о войне с РФ

15:23

В Украине "взлетели" цены на жильеВидео

14:50

Врач Комаровский назвал самое опасное для здоровья мясо: огромный риск для взрослых и детейВидео

14:38

ВОЗ назвала условие окончания пандемии COVID-19Видео

Реклама
14:30

Атака мигрантами границы Польши и вмешательство РФ: Путин заявил о готовности к решительным мерамВидео

14:19

Британский спецназ готов направить в Украину 600 военных на фоне опасений вторжения России - The MirrorВидео

13:58

Вдова мэра Кривого Рога записала эмоциональное обращение после череды смертей в семьеВидео

13:33

Камни полетели из Беларуси, готовится большой прорыв мигрантов: на границе с Польшей стало горячоВидео

13:17

В России объявили о поставках режиму Лукашенко истребителей, ПВО, вертолетов и другого оружияВидео

13:04

Смертельный пожар произошел в многоэтажке в Днепре: два человека погиблиФотоВидео

12:36

На Донбассе боевики обстреляли жилые дома, под завалами оказались люди

12:35

Украине предвещают острый дефицит банковских терминалов: в чем причинаВидео

11:57

Зима уже поджидает за углом: прогноз погоды в Украине на неделю с 15 по 21 ноябряВидео

11:35

Ученые выяснили, как часто невакцинированные люди c COVID-19 попадают в больницы и умираютВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять