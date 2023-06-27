УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Календарь магнитных бурь в июле: названы опасные даты

Ангелина Подвысоцкая
27 июня 2023, 09:00
8
В июле 2023 года будет несколько магнитных бурь. Одна из них будет длиться больше недели.
магнитные бури, головная боль
Сразу 3 магнитные бури в июле накроют Украину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Землю накроют мощные магнитные бури. Они время от времени будут накрывать Украину. Об этом сообщает Meteoagent.

В этом месяце будут как слабые активности, так и средние, и даже сильные. В июле ожидаются сразу 3 магнитные бури. Одна из них будет очень длинной и сильной. На человека она будет оказывать влияние больше недели.

Календарь магнитных бурь в июле 2023

Ожидается, что первая магнитная буря в июле начнется уже в первый день месяца - 1 июля. В этот день ожидается средняя магнитная буря, которая уже 2 июня превратится в слабую. 9 июля будет средняя буря.

видео дня

Очень затяжная магнитная буря накроет Украину 12 июля. Именно в этот день будет очень сильная магнитная буря - 5-бальная. 13 июля буря немного утратит свою силу и станет средней. 14-15 июля будет слабая магнитная буря.

Уже 16 июля магнитная буря вновь усилится до среднего уровня. Такая магнитная буря продлится еще до 19 июля включительно. Таким образом эта буря будет длиться целых 8 дней включительно.

магнитные бури в июле 2023
Календарь магнитных бурь в июле 2023 / фото: Главред

Как магнитная буря влияет на человека

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Другие новости:

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Реклама

Главное за день

"Был на фронте, это счастливый день": Зеленский рассказал о продвижении ВСУ на всех направлениях

"Был на фронте, это счастливый день": Зеленский рассказал о продвижении ВСУ на всех направлениях

07:01 Украина
Путин фактически уже не президент, Россией управляет другой человек - Подоляк

Путин фактически уже не президент, Россией управляет другой человек - Подоляк

05:15 Политика
Путин выдал "победоносное" заявление после наступления на Москву и опозорился

Путин выдал "победоносное" заявление после наступления на Москву и опозорился

22:23 Политика
Все главные новости

Последние новости

09:00

Календарь магнитных бурь в июле: названы опасные даты

08:59

Бунт Пригожина - начало конца для Россиимнение

08:56

Самолет Пригожина приземлился на военном аэродроме в Беларуси

08:42

Эксперты назвали средство за 20 грн, которое навсегда уничтожит плесень

08:17

США не видят угрозы подрыва Запорожской АЭС Россией - Кирби

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:10

Беларусь может стать ловушкой для Пригожина и его наемников - ISW

07:40

В США знали о планах Пригожина устроить бунт, но держали их в секрете — CNN

07:01

"Был на фронте, это счастливый день": Зеленский рассказал о продвижении ВСУ на всех направленияхФото

06:41

Марш Пригожина начал в России смутумнение

Реклама
05:15

Путин фактически уже не президент, Россией управляет другой человек - Подоляк

04:30

Урожай томатов некуда будет девать: как заставить плодоносить помидоры

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 27 июня

02:56

Суперсложная головоломка: лишь единицы смогут найти 10 отличий на картинках

02:30

"Без слез не взглянешь": Регина Тодоренко опозорилась архивными фото

02:00

"Все может закончиться печально": РФ морально не готова к наступлению ВСУ - Пономарев

01:30

Откровенные и честные: четыре знака зодиака, которые слишком открыты

00:54

Только 3% самых умных могут найти ошибку на изображении петуха за 4 секунды

26 июня, понедельник
23:34

Почему Путин заикается при упоминании фамилии Залужного: экс-депутат Госдумы ответилВидео

23:18

"Ничего более жалкого не видел": Гиркин резко набросился на Путина

23:15

Филипп Киркоров со спущенными штанами показал огромный шрам на пузе

Реклама
22:41

Колобок или Кривая уточка: Оля Цибульская рухнула с лестницы и получила травму

22:23

Путин выдал "победоносное" заявление после наступления на Москву и опозорилсяВидео

22:07

Какие 3 важных запрета никогда не нарушали 27 июня: приметы и что нельзя делать

22:07

Под Киевом "похоронили" Путина: в Сети появилось фото "могилы" диктатора

21:54

Как сказать на украинском "томный": Авраменко назвал благозвучное слово

21:35

"Это борьба": Байден впервые рассказал о вероятной причастности США к бунту в РФ

21:02

Зачистка важного плацдарма РФ открывает дорогу к окружению Бахмута — майор ВСУВидео

20:43

Екатерина Репяхова похвасталась увеличенными губами: "Наслаждаюсь профилем"

20:36

Венгрия заблокировала помощь от ЕС и нагло обвинила во всем Украину

20:23

Разрывают логистику РФ: ракеты Storm Shadow меняют ход войны в Украине — Уоллес

19:55

"Мама, плен я не вынесу": мать убитого 16-летнего Тиграна рассказала о сыне

19:35

Война перекинется на территорию РФ: экс-депутат Госдумы спрогнозировал сценарий

19:20

Какая муха укусила Пригожина?мнение

19:12

Парамедик Тайра кардинально сменила имидж: "Жизнь слишком коротка"

18:56

"Не хотели свергать Путина": Пригожин оправдался и размечтался о "взятии" Киева

18:25

Ополченцы освободили 4 населенных пункта на Белгородщине: в РДК раскрыли детали

18:23

"Холера в Украине": Минздрав опровергает фейки о вспышках инфекции

18:17

Поднял на уши всех соседей: мужчина попал в конфуз, когда искал свою собаку

18:04

Очень сложная оптическая иллюзия: лишь единицы найдут лишнее число за 10 секунд

17:38

ЧВК Вагнера снова вербует наемников и строит лагеря в РБ возле границ с Украиной

Реклама
17:29

Марк Фейгин. Что теперь будет с Пригожиным?Видеоблоги

17:22

"Из-за поляков и англосаксов": Лавров выдал абсурдное заявление о теракте на ЗАЭС

17:20

Как сделать вкуснейшие рыбные котлеты: трюки, которые приведут в неописуемый восторг

17:07

Что ждет Дев в июле 2023 года - гороскоп от Анжелы ПерлВидео

16:40

Звезд TikTok "боевых" кабанчиков Тишу и Тошу отправили в харьковский экопаркВидео

16:40

В платье с вырезом и на шпильках: Елена Зеленская поразила стильным образом

16:34

ВСУ на юге проломили оборону РФ на 1,5 километра и уничтожили 4 роты оккупантовВидео

16:23

Дашу Квиткову затравили за измены Добрынину - блогерша нецензурно ответила

16:08

Когда лучше всего пить квас: неожиданные сведения о пенном напиткеВидео

15:40

"Старый и немощный Путин очень завидует Буданову": Пономарев удивил подробностямиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять