Календарь магнитных бурь: нужно готовиться к опасным датам

Землю накроют мощные магнитные бури. Они время от времени будут накрывать Украину. Об этом сообщает Meteoagent.
В этом месяце будут как слабые активности, так и средние, и даже сильные. В июне ожидаются две сильных бури, одна из которых затянется сразу на несколько дней.
Календарь магнитных бурь в июне
Ожидается, что первая магнитная буря в июне начнется уже в первый день месяца - 1 июня. В этот день ожидается слабая магнитная буря, которая уже 2 июня превратится в сильную. 7 июня будет слабая буря.
Средняя магнитная буря накроет Украину 10 июня, а после нее будет достаточно длинное затишье. Лишь 16 июня ожидается слабая активность.
Однако уже 18 июня начнется затяжная сильная магнитная буря. Она продлится целых 3 дня. После этого 28-29 июня будет средняя активность, а 30 - слабая.
Как магнитная буря влияет на человека
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
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Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
Смотрите видео о том, как защитить себя от магнитной бури:
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