Календарь магнитных бурь: нужно готовиться к опасным датам

В июне 2023 года Землю накроет сразу несколько магнитных бурь. Одна из них будет сильной и длительной.

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Когда будут магнитные бури в июне 2023 года / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Землю накроют мощные магнитные бури. Они время от времени будут накрывать Украину. Об этом сообщает Meteoagent.

В этом месяце будут как слабые активности, так и средние, и даже сильные. В июне ожидаются две сильных бури, одна из которых затянется сразу на несколько дней.

Календарь магнитных бурь в июне

Ожидается, что первая магнитная буря в июне начнется уже в первый день месяца - 1 июня. В этот день ожидается слабая магнитная буря, которая уже 2 июня превратится в сильную. 7 июня будет слабая буря.

Средняя магнитная буря накроет Украину 10 июня, а после нее будет достаточно длинное затишье. Лишь 16 июня ожидается слабая активность.

Однако уже 18 июня начнется затяжная сильная магнитная буря. Она продлится целых 3 дня. После этого 28-29 июня будет средняя активность, а 30 - слабая.

Календарь магнитных бурь в июне 2023 года / фото: ТСН.ua

Как магнитная буря влияет на человека

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Смотрите видео о том, как защитить себя от магнитной бури:

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