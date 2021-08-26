Календарь магнитных бурь на сентябрь 2021: кто и когда почувствует симптомы

Магнитные бури в сентябре 2021 - когда самые опасные даты / 1zoom.ru

Магнитные бури особо опасны тем, что продолжают выматывать организм даже после того, как геомагнитные возмущения стихли. Нарушенный график сна и шок, который во время магнитной бури испытали сосуды, продолжают влиять на самочувствие.

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2021 года прогнозирует четыре атаки. Причем это будут очень сильные магнитные бури. Одна из них достигнет пяти баллов, что соответствует красному уровню опасности.

Первая магнитная буря – 2 сентября 2021 года – будет средней силы в три балла. Первыми на нее отреагируют гипертоники и люди, в которых проблемы с сердцем (в том числе те, кто пережил инфаркт или инсульт).

Читайте такжеНачалась самая сильная магнитная буря августа 2021: что делатьПродолжением этого метеоудара станет магнитная буря 3 сентября 2021. Она достигнет уже четырех баллов, а по отдельным оценкам – и пяти баллов (красный уровень угрозы). То есть головные боли, рассеянность сознания, тошноту и психологические "качели" (зачастую они проявляются как чередование приступов раздражительности с апатией), проблемы со сном и координацией могут почувствовать даже вполне здоровые люди.

Следующая атака также растянется на два дня. Магнитная буря 11 сентября 2021 и магнитная буря 12 сентября 2021 – обе будут трехбалльными, но выпадут на выходные, когда есть возможность отоспаться и больше отдыхать. Пик возмущений ориентировочно должен прийтись на утро воскресенья.

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Магнитные бури - новости на сегодня и прогноз на сентябрь. Фото: tesis.lebedev.ru

Самым продолжительным ударом месяца станет магнитная буря с 18 по 21 сентября 2021. Даты удара могут сместиться на день-два, но сила возмущений не должна превысить четырех баллов.

Такой же силы ожидается и магнитная буря с 28 по 30 сентября 2021. К двум последним ударам (из-за их продолжительности) стоит подготовиться заранее:

накануне больше гулять на свежем воздухе и раньше ложиться спать;

не пренебрегать зарядкой;

на эти периоды не планировать важных энергозатратных дел, которые требуют повышенных физических или эмоциональных затрат;

носить с собой нужные лекарственные препараты (в первую очередь от повышенного давления и головных болей, можно также принять аспирин и простую аскорбинку – для стабилизации состояния крови);

ограничить алкоголь, кофеин и табак, вредную пищу (в первую очередь это жареные и жирные блюда).

С паническими настроениями в дни магнитных бурь стоит бороться с помощью позитивных впечатлений: посмотреть веселый фильм, послушать любимую музыку, заняться медитацией.

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