Какую подкормку любят арбузы и дыни: люди раскрыли секрет невероятного урожая

Выращивание арбузов и дынь требует тщательного специального ухода. Известно, что бахчевые культуры остро реагируют на дефицит основных компонентов, способствующих созреванию.
Первая подкормка арбузов и дынь должна обязательно содержать компоненты с минеральными удобрениями. Иначе урожай вряд ли сможет порадовать огородника большими и вкусными плодами.
Опытные дачники давно отмечают, что заметному росту бухчевых культур способствует внесение подкормки с гуминовыми и органическими кислотами.
Что должно быть в подкормке арбузов и дынь
- азот;
- фосфор;
- калий;
- сера;
- марганец;
- цинк;
- бор;
- молибден.
Чем подкормить арбузы и дыни в открытом грунте
Раствор селитры:
- на 10 литров воды добавляют 20 граммов селитры;
- раствор выливают под каждое растение по 2 литра.
Раствор из коровяка:
- раствор готовят из расчета 1 к 10;
- также можно добавить хлористый калий (15 граммов) и двойной суперфосфат (30 граммов);
- поливать растения следует из расчета 2 литра под куст.
Какое удобрение любит дыня
Рекомендуется вносить фосфорно-калийные удобрения:
- мочевина -30-40 граммов;
- суперфосфат – 30 граммов;
- калийные – 20 граммов.
Следует помнить, что в подготовке нуждается и почва, на которой планируется выращивать бахчевые. Рекомендуется вносить органические удобрения.
Порядок действий:
- удобрение в виде полведра перегноя и компоста;
- некислый торф вносят из расчета – 6-8 килограммов на квадратный метр;
- раствор из древесной золы добавляют по литру на одну лунку
- эти удобрения вносят осенью (под перекопку на штык лопаты).
Чем лучше подкормить арбузы
Стоит послушать рекомендации опытных садоводов, которые советуют вносить в качестве подкормки дрожжи, что способствует заметному рост побегов и укреплению корневой системы. Такую добавку необходимо вносить в ходе первых двух этапах подкормок.
Еще одна полезная подкормка - древесная зола. Она жизненно необходима арбузам особенно когда проходит активный процесс цветения и формирования завязи.
Чем можно поливать арбузы и дыни
Не стоит забывать о том, что арбузы, впрочем, как и дыни, следует поливать отстоявшейся водой. Нужно следить, чтобы вода не попадала на листья, стебли и бутоны. Некоторые обустраивают специальные канавки вокруг растений для полива.
Температура воды для полива:
- арбуз – 20°C.
- дыня – 22-25°С.
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