Какую подкормку любят арбузы и дыни: люди раскрыли секрет невероятного урожая

Чем подкормить арбузы в июле месяце - подкормка арбузов народными средствами.

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Чем удобрять арбузы и дыни / УНИАН, Pixabay

Выращивание арбузов и дынь требует тщательного специального ухода. Известно, что бахчевые культуры остро реагируют на дефицит основных компонентов, способствующих созреванию.

Первая подкормка арбузов и дынь должна обязательно содержать компоненты с минеральными удобрениями. Иначе урожай вряд ли сможет порадовать огородника большими и вкусными плодами.

Опытные дачники давно отмечают, что заметному росту бухчевых культур способствует внесение подкормки с гуминовыми и органическими кислотами.

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Что должно быть в подкормке арбузов и дынь

азот;

фосфор;

калий;

сера;

марганец;

цинк;

бор;

молибден.

Чем подкормить арбузы и дыни в открытом грунте

Раствор селитры:

на 10 литров воды добавляют 20 граммов селитры;

раствор выливают под каждое растение по 2 литра.

Раствор из коровяка:

раствор готовят из расчета 1 к 10;

также можно добавить хлористый калий (15 граммов) и двойной суперфосфат (30 граммов);

поливать растения следует из расчета 2 литра под куст.

Какое удобрение любит дыня

Рекомендуется вносить фосфорно-калийные удобрения:

мочевина -30-40 граммов;

суперфосфат – 30 граммов;

калийные – 20 граммов.

Следует помнить, что в подготовке нуждается и почва, на которой планируется выращивать бахчевые. Рекомендуется вносить органические удобрения.

Порядок действий:

удобрение в виде полведра перегноя и компоста;

некислый торф вносят из расчета – 6-8 килограммов на квадратный метр;

раствор из древесной золы добавляют по литру на одну лунку

эти удобрения вносят осенью (под перекопку на штык лопаты).

Чем лучше подкормить арбузы

Стоит послушать рекомендации опытных садоводов, которые советуют вносить в качестве подкормки дрожжи, что способствует заметному рост побегов и укреплению корневой системы. Такую добавку необходимо вносить в ходе первых двух этапах подкормок.

Еще одна полезная подкормка - древесная зола. Она жизненно необходима арбузам особенно когда проходит активный процесс цветения и формирования завязи.

Чем можно поливать арбузы и дыни

Не стоит забывать о том, что арбузы, впрочем, как и дыни, следует поливать отстоявшейся водой. Нужно следить, чтобы вода не попадала на листья, стебли и бутоны. Некоторые обустраивают специальные канавки вокруг растений для полива.

Температура воды для полива:

арбуз – 20°C.

дыня – 22-25°С.

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