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Какую подкормку любят арбузы и дыни: люди раскрыли секрет невероятного урожая

Алексей Тесля
17 июля 2023, 02:05
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Чем подкормить арбузы в июле месяце - подкормка арбузов народными средствами.
арбуз, дыня
Чем удобрять арбузы и дыни / УНИАН, Pixabay

Выращивание арбузов и дынь требует тщательного специального ухода. Известно, что бахчевые культуры остро реагируют на дефицит основных компонентов, способствующих созреванию.

Первая подкормка арбузов и дынь должна обязательно содержать компоненты с минеральными удобрениями. Иначе урожай вряд ли сможет порадовать огородника большими и вкусными плодами.

Опытные дачники давно отмечают, что заметному росту бухчевых культур способствует внесение подкормки с гуминовыми и органическими кислотами.

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Что должно быть в подкормке арбузов и дынь

  • азот;
  • фосфор;
  • калий;
  • сера;
  • марганец;
  • цинк;
  • бор;
  • молибден.

Чем подкормить арбузы и дыни в открытом грунте

Раствор селитры:

  • на 10 литров воды добавляют 20 граммов селитры;
  • раствор выливают под каждое растение по 2 литра.

Раствор из коровяка:

  • раствор готовят из расчета 1 к 10;
  • также можно добавить хлористый калий (15 граммов) и двойной суперфосфат (30 граммов);
  • поливать растения следует из расчета 2 литра под куст.

Какое удобрение любит дыня

Рекомендуется вносить фосфорно-калийные удобрения:

  • мочевина -30-40 граммов;
  • суперфосфат – 30 граммов;
  • калийные – 20 граммов.

Следует помнить, что в подготовке нуждается и почва, на которой планируется выращивать бахчевые. Рекомендуется вносить органические удобрения.

Порядок действий:

  • удобрение в виде полведра перегноя и компоста;
  • некислый торф вносят из расчета – 6-8 килограммов на квадратный метр;
  • раствор из древесной золы добавляют по литру на одну лунку
  • эти удобрения вносят осенью (под перекопку на штык лопаты).

Чем лучше подкормить арбузы

Стоит послушать рекомендации опытных садоводов, которые советуют вносить в качестве подкормки дрожжи, что способствует заметному рост побегов и укреплению корневой системы. Такую добавку необходимо вносить в ходе первых двух этапах подкормок.

Еще одна полезная подкормка - древесная зола. Она жизненно необходима арбузам особенно когда проходит активный процесс цветения и формирования завязи.

Чем можно поливать арбузы и дыни

Не стоит забывать о том, что арбузы, впрочем, как и дыни, следует поливать отстоявшейся водой. Нужно следить, чтобы вода не попадала на листья, стебли и бутоны. Некоторые обустраивают специальные канавки вокруг растений для полива.

Температура воды для полива:

  • арбуз – 20°C.
  • дыня – 22-25°С.

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