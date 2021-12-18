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Какой продукт стает лучше после долгого хранения в холодильнике - исследование

18 декабря 2021, 04:38
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Среди еды, которая вырабатывает опасные канцероген (нитриты), выделили зеленые листовые овощи, морепродукты, холодные овощные блюда, а также недоваренные яйца.

Холодильник
Какой продукт стает лучше после долгого хранения в холодильнике - исследование / ua.depositphotos.com

Хранение в холодильнике может наделить разные продукты как вредными, так и полезными свойствами, которые помогают в профилактике заболеваний желудка и кишечника. Об этом сообщает китайский портал Sina со ссылкой на свежие исследования.

Среди еды, которая вырабатывает опасные канцероген (нитриты), выделили зеленые листовые овощи, морепродукты, холодные овощные блюда, а также недоваренные яйца. Полезные свойства вареного риса при низкой температуре значительно усиливаются − за ночь в нем появляется большое количество устойчивого крахмала, который помогает человеку справляться со многими проблемами.

"Устойчивый крахмал медленно переваривается и всасывается, поэтому он не будет слишком быстро повышать уровень сахара в крови, таким образом, он хорошо влияет на его регулирование. В то же время такой крахмал дарит ощущение сытости, которое важно для диабетиков, пациентов с гипертонией и людей с ожирением", — объясняют эксперты.

Второе полезное свойство такого вещества, считают они, это профилактика опухолей в кишечнике − после реакции крахмала и кишечных бактерий образуется масляная кислота. Она не только укрепляет иммунитет кишечника, но и при появлении ракового процесса напрямую воздействует на злокачественные клетки, подавляя их рост и способствуя постепенной гибели.

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Напомним, ранее шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.

viber
здоровье диета рис
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