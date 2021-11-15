Какая каша очень полезная для завтрака - ответ ученых / unsplash.com

Овсяная каша находится на третьем месте по полезности для тела в рейтинге, который составили ученые из Гарвардской медицинской школы. Такую ситуацию прокомментировала телеканалу "Москва 24" известный врач-диетолог Юлия Чехонина.

По словам специалистки, овсяная каша способствует улучшению состояния микрофлоры кишечника. В ней есть холин, который помогает в борьбе с лишним холестерином. Также в исследовании центра говорится о снижении риска гипертонии при употреблении каши два раза в день.

На строчку выше расположилась гречневая каша. Ее калорийность ниже, чем у овсянки. В гречке также есть пищевые волокна, витамины группы В, она позволяет сохранять энергию и поддерживать выносливость. Наконец, самой полезной была признана льняная каша.

"Это единственный из продуктов растительного происхождения, в котором присутствует одна из трех жирных кислот — Омега-3. Она необходима для сосудов и кровообращения, потому что снижает вязкость крови. Также она является профилактическим фактором в отношении некоторых злокачественных заболеваний, потому что обладает антиоксидантными свойствами, способствует продлению молодости и препятствует преждевременному старению", — подытожила Чехонина.

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Напомним, ранее шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.