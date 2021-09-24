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Существует ли специальная диета для занятых людей - ответ врача

24 сентября 2021, 02:41

Известный врач-диетолог Татьяна Залетова говорит, что у подавляющего большинства нынешних людей есть нужда в похудении, но часто нет времени на жесткие диеты.

Диета
Существует ли специальная диета для занятых людей - ответ врача/ ua.depositphotos.com

Далеко не у всех людей, которые хотят похудеть, есть достаточно времени на то, чтобы ходить по магазинам и стоять у плиты. Но, как рассказала в интервью Радио Sputnik известный врач-диетолог Татьяна Залетова, в нынешнее время есть определенная альтернатива.

Она говорит, что баланс можно найти, если заказывать наборы продуктов для правильного питания, которые являются почти готовыми блюдами, считает диетолог. По ее словам, сервис может доставить комплект нужных ингредиентов, чтобы человек мог сам быстро приготовить полезный ужин.

"Сервисы доставки готовой и здоровой еды – это хороший выход для людей, которые не успевают готовить самостоятельно. Они подходят для людей, которые интенсивно работают. Эти сервисы позволяют составить рацион, учитывая калорийность продуктов и другие параметры. Например, там предусмотрены рационы для людей с сахарным диабетом или с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Также, если вы хотите снизить вес, то вы будете получать набор продуктов с заданной калорийностью", – рассказала Залетова.

Кроме того, говорит диетолог, доставки еды за время пандемии коронавирусной инфекции стало великое множество, но у них есть одна общая черта – высокая цена.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.

viber
здоровье диета
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