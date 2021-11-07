Какой продукт подходит людям со слабым сердцем - совет эксперта / Moscow-Live / flickr.com

Включение болгарского перца в рацион хорошо влияет на людей, которые предрасположены к сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом заявила в комментарии РИА Новости семейный специалист-нутрициолог Екатерина Маркова.

"Болгарский перец является источником таких витаминов и минералов, как А, Е, В2, В5, В9, РР, цинк, железо, калий. И, конечно же, прекрасным источником витамина С. Но здесь стоит иметь в виду, что для того, чтобы сохранить витамин С, необходимо есть фрукты и овощи цельными. Нарезать допускается непосредственно перед подачей на стол и керамическим ножом", — рассказала она.

Маркова добавила, что болгарский перец также обогащает организм клетчаткой. Больше всего ее содержится именно в красном перце — 2,1 грамма на 100 граммов.

"Наиболее благоприятный эффект добавления болгарского перца в рацион будет наблюдаться у людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям. Благодаря содержанию витамина Р и витамина С стенки сосудов будут более эластичными", – отметила она.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, что хорошей комбинацией продуктов для повышения иммунитета организма является смесь лимона и имбиря.

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