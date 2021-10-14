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Как связаны перец и здоровье кишечника с сердцем - ответ эксперта

14 октября 2021, 01:46
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Особенно четко влияет перец на тех людей, говорят специалисты, которые регулярно страдают из-за проблем с сердечно-сосудистой системой тела.

Овощи
Как связаны перец и здоровье кишечника с сердцем - ответ эксперта/ flickr.com/4our20wenty

Нужно включать в ежедневный рацион питания болгарский перец ‒ особенно тем, кто страдает из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Об этом сообщает специализированный портал Real Simple.

Как говорит известный специалист в области здорового питания Лорен Минчен, продукт содержит клетчатку, железо и фолиевую кислоту, которые благотворно влияют на здоровье кишечника, сердечно-сосудистую систему и естественную детоксикацию.

Кроме того, перец хороший источник калия и витамина А, которые хорошо влияют на рост волос и ногтей, а также способствуют ускорению обмена веществ.

"Калий также снижает кровяное давление и уменьшает задержку воды в организме. Витамин А крайне важен для зрения. В частности, предотвращает дегенерацию желтого пятна", — заявила диетолог Бриджит Зейтлин.

Красный перец богат различными каротиноидами, которые помогают сердечно-сосудистой системе, подытожила Минчен.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, что хорошей комбинацией продуктов для повышения иммунитета организма является смесь лимона и имбиря.

До того медики утверждали, что рыба лосось – потенциальный рассадник китайского коронавируса COVID-19. Инфекция в ее мясе может быть жизнеспособной более восьми дней

viber
здоровье перец
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