Какой овощ хорош в "строительстве" костей - комментарий ученых / ua.depositphotos.com

Капуста – овощ, богатый витаминами и минералами, который способен предотвратить развитие гипертонии и укрепить кости. Об этом пишет портал Yahoo News Japan со ссылкой на новое исследование японских ученых.

По словам медиков, витамин U полезен для здоровья желудка и двенадцатиперстной кишки. Содержащийся в капусте витамин К оказывает коагулирующее действие на кровь и останавливает кровотечение. А также ускоряет заживление травм. Помимо этого, овощ богат кальцием, что и делает его "строительным материалом" для костей и зубов. Включающие его в свой рацион люди не страдают депрессией − оказалась, что капуста способна снимать психическое возбуждение и напряжение.

В капусте также много фосфора, калия и магния, а внешняя часть этого овоща (та, которая темно-зеленого цвета) богата бета-каротином. В теле человека он превращается в витамин А, который необходим для хорошего зрения, здоровья слизистых оболочек, внутренних органов и профилактики простуды.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество. Всего в исследования международной группы ученых участвовали 470 тысяч человек.

До того медики утверждали, что дозированное употребление спиртных напитков улучшает метаболизм глюкозы и жиров, а также снижает уровень инсулина.