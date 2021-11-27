Фитнес-тренер рассказал, неправильное употребление какого фрукта ведет к набору веса

Неправильное употребление авокадо ведет к набору веса / ua.depositphotos.com/

Неправильное употребление авокадо может привести к набору веса вместо ожидаемого похудения. Об этом в комментарии РИА Новости заявил фитнес-тренер и диетолог Павел Терехов.

"Авокадо — это кладезь витаминов, микроэлементов и ненасыщенных жиров. Рекомендую употреблять с рыбой, сыром, зеленью и овощами. Отлично подходит для рациона вегетарианцев. Рецепт вкусного и сытного завтрака с авокадо: два тоста, половина авокадо, 70 граммов красной рыбы, 20 граммов мягкого сыра, зелень и овощи", — говорит Терехов.

По словам специалиста, не следует злоупотреблять этим "чудесным" продуктом. Дело в том, что авокадо богато жирными кислотами — до 212 килокалорий в 100 граммах продукта. И вместо ожидаемого похудения можно легко набрать вес. Также авокадо не рекомендуется тем, у кого есть аллергия или индивидуальная непереносимость данного продукта.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество. Всего в исследования международной группы ученых участвовали 470 тысяч человек.

До того медики утверждали, что дозированное употребление спиртных напитков улучшает метаболизм глюкозы и жиров, а также снижает уровень инсулина.