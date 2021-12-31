Какой напиток улучшает показатели кровяного давления - ответ ученых

Выяснилось, что в среднем систолическое ("верхнее") давление у людей, которые употребляли данный напиток, снижалось на 1,52 миллиметра ртутного столба.
Употребление клюквенного сока может способствовать нормализации артериального давления. Об этом сообщает британский портал Daily Express со ссылкой на исследование ученых, результаты которого были опубликованы в журнале European Journal of Nutrition.
В основу научной работы легли данные 45 исследований. Выяснилось, что в среднем систолическое ("верхнее") давление у людей, которые употребляли данный напиток, снижалось на 1,52 миллиметра ртутного столба, а диастолическое — на 1,78 миллиметра ртутного столба.
Кроме того, ученые из Университета Лаваля (Канада) заявили, что клюквенный сок оказывает положительное воздействие на уровень холестерина в крови. По их мнению, такой эффект обусловлен полифенольными соединениями, которые содержаться в ягоде. Также отмечается, что данный напиток известен своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что диетолог Светлана Фус предупредила, что семена льна противопоказаны детям до трех лет. Они могут навредить всем людям, у которых есть камни в желчном пузыре, и конкретно женщинам, у которых есть гинекологические заболевания.
До того Фус сообщала, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.