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Какой напиток улучшает показатели кровяного давления - ответ ученых

31 декабря 2021, 03:58
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Выяснилось, что в среднем систолическое ("верхнее") давление у людей, которые употребляли данный напиток, снижалось на 1,52 миллиметра ртутного столба.

Соки
Какой напиток улучшает показатели кровяного давления - ответ ученых / ua.depositphotos.com

Употребление клюквенного сока может способствовать нормализации артериального давления. Об этом сообщает британский портал Daily Express со ссылкой на исследование ученых, результаты которого были опубликованы в журнале European Journal of Nutrition.

В основу научной работы легли данные 45 исследований. Выяснилось, что в среднем систолическое ("верхнее") давление у людей, которые употребляли данный напиток, снижалось на 1,52 миллиметра ртутного столба, а диастолическое — на 1,78 миллиметра ртутного столба.

Кроме того, ученые из Университета Лаваля (Канада) заявили, что клюквенный сок оказывает положительное воздействие на уровень холестерина в крови. По их мнению, такой эффект обусловлен полифенольными соединениями, которые содержаться в ягоде. Также отмечается, что данный напиток известен своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что диетолог Светлана Фус предупредила, что семена льна противопоказаны детям до трех лет. Они могут навредить всем людям, у которых есть камни в желчном пузыре, и конкретно женщинам, у которых есть гинекологические заболевания.

До того Фус сообщала, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.

viber
сок артериальное давление организм
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