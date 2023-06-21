Какой маникюр не старит руки после 60 лет: 5 вещей, которые следует учитывать

Не ограничивайте себя исключительно нейтральными оттенками лака для ногтей. Яркий маникюр после 60 лет – находка для зрелых рук.

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Маникюр после 60 лет должен быть ярким / коллаж: Главред, фото: instagram/_soffia_nails_, nogtermort

Маникюр – это всегда широкое поле для творчества и решений. Но чем старше становится женщина, тем больше ограничений у нее появляется, и это касается не только цвета лака и дизайна ногтей, но и материалов. Внезапно классика становится главным ориентиром. Но маникюр для женщин за 60 необязательно должен быть неприметным и не выходить за рамки привычного. Такой чрезмерное серьёзный подход к ногтям не оправдан, ведь это всего лишь маникюр. А в маникюре главное - чтобы он визуально омолаживал руки.

Мы сегодня расскажем вам о том, какой маникюр делает руки моложе после 60 лет – наши простые подсказки помогут вам сделать идеальный нейл-арт, который вдохновляет. Учитывайте эти рекомендации, и ваши руки станут для вас источником вдохновения.

Итак, какой маникюр не старит руки после 60 лет – 5 вещей, на которые следует обратить внимание, если хотите выглядеть моложе:

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1. Не стоит бояться цвета. Не ограничивайте себя исключительно нейтральными оттенками лака для ногтей. Яркие цвета лака – находка для зрелых рук. Дело в том, что они визуально делают руки намного моложе, а кожа при этом сияет. Если ярко-розовый звучит для вас слишком кричащим, то возьмите на вооружение теплый коралловый оттенок, который намного мягче, но не менее яркий. Также в вашем арсенале должен появиться красный лак, ведь красный маникюр после 60 лет – воплощение элегантности.

Яркий маникюр после 60 лет молодит руки / фото: instagram/kristina.s._4

2. Никаких прозрачных оттенков. Маникюр для женщины 60 лет точно не должен быть соткан из лаков, которые сливаются с цветом вашей кожи. Забудьте о нюдовом маникюре – это точно не то, что визуально освежает образ после 60. Кроме того, белый и голубой цвет подчеркивают вены на руках, а это никак не способствует омоложению.

Нюдовый маникюр после 60 лет старит руки / фото: instagram/_soffia_nails_

3. Форма имеет значение. Женщина после 60 лет точно не должна гнаться за модой, в том числе и в маникюре. Поэтому ногти балерины и варианты с острым концом – то, чего следует всячески избегать, ведь такой маникюр старит руки. Лучше всего выбирайте классическую форму – миндалевидную или овальную – они визуально удлиняют ногти и делают их моложе.

Форма ногтей после 60 лет имеет значение / фото: instagram/_soffia_nails_

4. Нужен постоянный уход. Это в 20 лет у вас красивые руки от природы, а в 60 они нуждаются во внимании. Дело в том, что с возрастом ногти могут немного потерять свой блеск, но с этим можно бороться – для этого ногти нужно укреплять. Кроме того, старайтесь защитить свои руки от солнца, ведь от этого могут появиться морщины.

Ногтям после 60 лет нужен постоянный уход / фото: instagram/margo_nail_yanaul

5. Маникюр с цветами - ваш друг. Если вы любите цветы, то почему бы не нарисовать их на ногтях? Антивозрастной маникюр обязательно должен быть нежным, а цветы – это воплощение нежности. Только не слишком увлекайтесь, ведь щедро усыпанные цветами ногти, наоборот, старят руки, а несколько симпатичных цветочков будут работать на вас.

Маникюр с цветами после 60 лет - ваш друг/ фото: instagram/latypova880manik

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