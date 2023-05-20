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Какой маникюр лучше делать летом 2023: 4 обворожительных варианта, которые покорят всех

Адриана Бубновская
20 мая 2023, 00:15 обновлено 20 мая, 00:22
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В сезоне лето 2023 красивый маникюр кошачий глаз продолжит покорять нас своими эффектными переливами. Но не только!

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Лето уже на пороге, поэтому самое время подобрать себе красивый маникюр 2023 на теплую пору. Наступает время смелых оттенков и самых ярких решений. После сложной зимы и длинной весны все мы, наверное, ждем лето с распростёртыми объятьями, поэтому можем позволить себе разлить на своих ногтях любимые краски и нарисовать все что угодно.

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Готовьтесь впустить в свою жизнь неожиданные краски, о которых мы забыли зимой, и экспериментировать с сочными оттенками, которые вдохновляют, веселят и радуют глаз. И даже если погода не будет сильно баловать всех нас солнечными деньками, мы можем почувствовать тепло на кончиках пальцев, ведь маникюр на лето 2023 этому всячески способствует.

Мы сегодня расскажем вам о том, какой маникюр лучше делать летом 2023 – наша подборка стильных и актуальных варантов нейл-арта из Instagram поможет вам легко ориентироваться в современных трендах и выбрать оригинальный летний маникюр.

Итак, какой самый модный цвет маникюра этим летом – 4 обворожительных варианта, которые очаруют всех:

1. Летний маникюр 2023 цитрусовых оттенков

В последние несколько лет желтый маникюр и оранжевый уже были на пике популярности, и многие считали, что время цитрусовых ногтей уходит в прошлое. Но нет, модный маникюр этим летом снова будет излучать тепло фантастических желтого и оранжевых оттенков. Главное, не останавливайтесь на спокойных цветах – чем более яркий лак вы выберете, тем лучше. Неожиданные сочетания только приветствуются!

Летний маникюр 2023
Летний маникюр 2023 / instagram/nart_nails

2. Нежный летний маникюр "бархатный"

В сезоне лето 2023 маникюр кошачий глаз продолжит покорять нас своими эффектными переливами. Отметим, что для его создания вам понадобятся специальные лаки, реагирующие на магниты. Только выйдите за рамки классики и на теплую пору используйте в качестве базы сочные оттенки, которые станут магнитом для окружающих.

Летний маникюр 2023
Летний маникюр 2023 / instagram/yaroslava_nails92

3. Классический летний маникюр

Какой цвет маникюра выбрать на лето? Конечно же, зеленый. Когда все вокруг цветет и пахнет, цвет травы и листвы просто не может оставаться в стороне. Прелесть зеленых оттенков в том, что они красиво смотрятся на ногтях любой длины и формы, и даже зеленый летний маникюр на короткие ногти позволит вам быть на высоте. Особого внимания заслуживают оттенки матча и фисташки – это модные цвета маникюра лета 2023 года.

Летний маникюр 2023
Летний маникюр 2023 / instagram/anastik_nails

4. Летний маникюр френч 2023

Если вам нравится французский маникюр, и вам он кажется самым лучшим и неповторимым, то это лето не повод для того, чтобы изменять себе. Тем более, что френч маникюр – это вечная классика, которая всегда в моде. Но есть нюансы, на которые стоит обратить внимание. В частности, в тренде двойной френч и негативное пространство.

Летний маникюр 2023
Летний маникюр 2023 / instagram/pilka_sveta

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