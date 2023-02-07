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Какой горшок для орхидеи самый лучший - пластиковый, стеклянный или глиняный

7 февраля 2023, 01:44
К выбору вазона для орхидеи стоит подходить ответственно. Не каждый из них подойдет для тропической красавицы.

Орхидея
Как выбрать горшок для орхидеи / Фото ua.depositphotos.com

Орхидея очень популярна среди цветоводов благодаря своим великолепным цветам. Некоторые начинающие цветоводы пытаются подчеркнуть красоту растения при помощи вазона. Однако для того, чтобы орхидея чувствовала себя максимально комфортно, нужно подобрать для нее вазон не только из правильного материала, но даже нужного цвета. Главред разобрался, какой горшок для орхидеи выбрать.

Как выбрать горшок для орхидеи

В магазинах есть огромный выбор вазонов для цветов - пластиковые, стеклянные, дренажные, непрозрачные, керамические, глиняные. Не каждый из них подойдет для тропической красавицы.

Выбирая горшок для орхидеи, нужно помнить, что это растение должно иметь:

  • свободный доступ воздуха к корням и субстрату;
  • достаточно света для корневой системы;
  • хороший дренаж.

Чтобы понять, какой горшок для орхидеи самый лучший, нужно разобраться с плюсами и минусами каждого из них.

Пластиковые горшки для орхидей настолько популярны, что стали классикой.

Их плюсы:

  • прозрачные стенки обеспечивают доступ света к корням;
  • внутренняя поверхность абсолютно гладкая, корни не прирастают к стенкам горшка;
  • вазон не охлаждается, а значит корни орхидеи не переохлаждаются;
  • хорошо удерживает влагу;
  • широкий выбор, доступная цена и множество оттенков, которые впишутся в любой интерьер.

Есть у пластиковых вазонов для орхидей и минусы:

  • при недостаточной перфорации корням может быть недостаточно воздуха;
  • из-за небольшого веса вазона цветущие орхидеи могу перевернуться.

Двойные прозрачные горшки для орхидей считаются самыми правильными горшками. Они сделаны так, будто один меньший горшочек вложен в другой больший. Между ними – свободный доступ воздуха к корням. А двойное дно обеспечивает идеальный дренаж и влажность воздуха в зоне корней.

Стеклянные горшки для орхидей также пользуются популярностью. Они выглядят довольно стильно в интерьере и обеспечивают хорошую освещенность для корней растения. Но есть у них огромные минусы: у стеклянных вазонов нет дренажных отверстий для отвода воды, а сплошные стенки создают повышенную влажность.

Если вам все же хочется поселить орхидею в такой горшок, то лучше всего поставить его в помещении с очень низкой влажностью воздуха и положить в вазон толстый слой дренажного материала, керамзита, декоративных камешков, крупного песка.

Глиняные горшки для орхидей часто используют как кашпо, но некоторые цветоводы садят фаленопсисы в такие вазоны.

Плюсы глиняного горшка:

  • материал пропускает воздух;
  • есть дренажные отверстия;
  • глина хорошо распределяет влагу по всему объему горшка и субстрата, медленно отдает ее корням;
  • горшки устойчивые, поэтому даже цветущая орхидея с высокими цветоносами не перевернется.

Но есть у глиняного вазона и минусы. Во-первых, толстые стенки горшка сильно нагреваются на солнце или от отопительных приборов, что усиливает испарение влаги.

Во-вторых, корни не имеют доступа к свету по бокам, а из-за шероховатости материала они могут прирастать к горшку. В-третьих, в холодное время года глиняный горшок сильно охлаждается, что негативно влияет на корни растения. Еще один минус - на стенках со временем выступают соли от воды и удобрений.

Орхидея
Какой горшок для орхидеи выбрать - советы цветоводов / Фото ua.depositphotos.com

Керамические вазоны обладают плюсами глиняной посуды. При этом благодаря гладкой поверхности, корни к стенкам не прирастают.

К минусам керамики относится то, что доступ света к корням только сверху, а толстые и холодные стенки могут привести к переохлаждению корней. Таким образом, орхидеи в керамических горшках лучше не держать зимой на подоконнике.

Какой цвет горшка для орхидеи выбрать

Так как растение чувствительно к температуре, важное значение имеет и цвет горшка. Оптимальный вариант – прозрачный или белый вазон.

Подобное цветовое решение убережет горшок от нагревания под солнечными лучами, в связи с чем корни орхидеи не пострадают от высоких температур.

Ранее Главред писал, в какой горшок ни в коем случае нельзя садить фиалку.

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