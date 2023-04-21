Японский маникюр в тренде: чем он отличается от обычного и за что его любят во всем мире

Что включает в себя японский маникюр? В первую очередь речь идет о глубоком втирании питательных веществ в вашу ногтевую пластину. Но не только!

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Японский маникюр в тренде / instagram/kisti.nogti, elena.manik.56

Весна в разгаре, все кругом цветет, и большую популярность набирает очаровательный японский маникюр. Его любят не за дизайн, ведь он, по сути, отсутствует, а за ритуалы, которые делают ногти здоровыми.

Японский маникюр – это в первую очередь тщательный уход за ногтями. Если вы хотите улучшить состояние ваших ногтей и добавить им красивого перламутрового блеска, тогда этот целебный маникюр именно для вас.

Что включает в себя японский маникюр? Речь идет о глубоком втирании питательных веществ в вашу ногтевую пластину, чтобы оздоровить ногти и заставить их сиять без лака. Речь ни в коем случае не идет о дополнительной длине или дизайне ногтей. Но вы можете рассчитывать на то, что ваши слабые ногти, которые "устали" от геля или акрила, "оживут".

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Проще говоря, японский маникюр - это возможность вдохнуть новую жизнь в поврежденные ногти. Тем более, что в последнее время короткие ногти в тренде. И будет очень хорошо, если они будут сиять здоровьем.

японский маникюр / instagram/leylinails

Как делают японский маникюр

Все начинается с очищения и формирования ногтей с помощью пилочки. Потом отодвигаются кутикулы – но никто ничего не обрезает. Учтите, что используются исключительно натуральные материалы.

Далее ногтевые пластины разглаживают при помощи бафа и специальной щеточки. После этого на ногти наносят специальную пасту зеленого цвета – она включает разные масла и витамины. Затем ногти шлифуют инструментом из замши.

Потом в ход идет специальная целебная пудра, которая добавит ногтям легкого розового блеска.

Последний штрих - хороший массаж рук с использованием густых кремов и масел для кутикулы.

И все. Результат вас приятно удивит. Очень скоро вы заметите, что ваши ногти стали крепкими, и они излучают жизнь даже без лака и хорошо растут.

Японский маникюр / instagram/leylinails

Как часто нужно делать японский маникюр

Все зависит в первую очередь от того, в каком состоянии ваши ногти. Для очень слабых ногтей рекомендуют делать целебный японский маникюр каждые 2 недели. А если вы просто хотите поддерживать свои ногти в хорошем состоянии, тогда делайте такой маникюр раз в месяц.

В чем отличие японского маникюра от обычного?

Японский маникюр не стоит путать с дизайном ногтей в японском стиле, ведь это серия процедур по уходу за ногтями. В то же время, если ваши ногти в хорошем состоянии, вы можете нарисовать на них японские мотивы, которые ассоциируются со страной-родиной маникюра.

Японский дизайн ногтей

В последнее время японский дизайн ногтей в тренде. В Instagram вы найдете тысячи фотографий с завораживающим маникюром в японском стиле. Женщины во всем мире рисуют на ногтях анимешных героев, веточки сакуры, которые особенно популярны весной, иероглифы и все то, с чем у них ассоциируется удивительная и загадочная Япония. Кроме того, используются блестки и стразы.

Маникюр 2023 в японском стиле / Instagram

Особого внимания заслуживает маникюр с сухоцветами. В его основе – акцент на здоровье ногтей. База – прозрачная, и ее украшают сухоцветом – получается очень нежный маникюр.

Мы собрали для вас фотогалерею актуальных вариантов дизайна ногтей в японском стиле:

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