Японский маникюр в тренде: чем он отличается от обычного и за что его любят во всем мире

Весна в разгаре, все кругом цветет, и большую популярность набирает очаровательный японский маникюр. Его любят не за дизайн, ведь он, по сути, отсутствует, а за ритуалы, которые делают ногти здоровыми.
Японский маникюр – это в первую очередь тщательный уход за ногтями. Если вы хотите улучшить состояние ваших ногтей и добавить им красивого перламутрового блеска, тогда этот целебный маникюр именно для вас.
Что включает в себя японский маникюр? Речь идет о глубоком втирании питательных веществ в вашу ногтевую пластину, чтобы оздоровить ногти и заставить их сиять без лака. Речь ни в коем случае не идет о дополнительной длине или дизайне ногтей. Но вы можете рассчитывать на то, что ваши слабые ногти, которые "устали" от геля или акрила, "оживут".
Проще говоря, японский маникюр - это возможность вдохнуть новую жизнь в поврежденные ногти. Тем более, что в последнее время короткие ногти в тренде. И будет очень хорошо, если они будут сиять здоровьем.
Как делают японский маникюр
Все начинается с очищения и формирования ногтей с помощью пилочки. Потом отодвигаются кутикулы – но никто ничего не обрезает. Учтите, что используются исключительно натуральные материалы.
Далее ногтевые пластины разглаживают при помощи бафа и специальной щеточки. После этого на ногти наносят специальную пасту зеленого цвета – она включает разные масла и витамины. Затем ногти шлифуют инструментом из замши.
Потом в ход идет специальная целебная пудра, которая добавит ногтям легкого розового блеска.
Последний штрих - хороший массаж рук с использованием густых кремов и масел для кутикулы.
И все. Результат вас приятно удивит. Очень скоро вы заметите, что ваши ногти стали крепкими, и они излучают жизнь даже без лака и хорошо растут.
Как часто нужно делать японский маникюр
Все зависит в первую очередь от того, в каком состоянии ваши ногти. Для очень слабых ногтей рекомендуют делать целебный японский маникюр каждые 2 недели. А если вы просто хотите поддерживать свои ногти в хорошем состоянии, тогда делайте такой маникюр раз в месяц.
В чем отличие японского маникюра от обычного?
Японский маникюр не стоит путать с дизайном ногтей в японском стиле, ведь это серия процедур по уходу за ногтями. В то же время, если ваши ногти в хорошем состоянии, вы можете нарисовать на них японские мотивы, которые ассоциируются со страной-родиной маникюра.
Японский дизайн ногтей
В последнее время японский дизайн ногтей в тренде. В Instagram вы найдете тысячи фотографий с завораживающим маникюром в японском стиле. Женщины во всем мире рисуют на ногтях анимешных героев, веточки сакуры, которые особенно популярны весной, иероглифы и все то, с чем у них ассоциируется удивительная и загадочная Япония. Кроме того, используются блестки и стразы.
Особого внимания заслуживает маникюр с сухоцветами. В его основе – акцент на здоровье ногтей. База – прозрачная, и ее украшают сухоцветом – получается очень нежный маникюр.
Мы собрали для вас фотогалерею актуальных вариантов дизайна ногтей в японском стиле:
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