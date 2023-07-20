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Какой эффект от сливы: лучший друг для тех, кто худеет

Алена Кюпели
20 июля 2023, 23:53 обновлено 21 июля, 00:04
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Слива имеет множество преимуществ для здоровья.
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Слива является источником антоцианов. Фото Pixabay

Во всем мире выращивается более 2000 сортов сливы. Сливы, мало того что очень вкусны, они еще имеют множество преимуществ для здоровья.

Так, к примеру, витамин С, содержащийся в сливах, помогает вашему телу наращивать мышцы, формировать кровеносные сосуды, восстанавливаться, а также полезен для ваших глаз.

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Чем полезна слива

Что делает слива с организмом?

1. Снижает артериальное давление

Согласно исследованию 2010 года, у участников, которые пили сок из чернослива и ели чернослив, кровяное давление было ниже, чем в контрольной группе без чернослива.

2. Защищает от повреждения клеток

Чем полезна слива красная? Антоцианы — красновато-синий пигмент в сливах — могут помочь удалить вредные свободные радикалы. Это, в свою очередь, помогает защитить ваше тело от повреждения клеток, что в свою очередь может уберечь вас от тяжелых хронических заболеваний.

3. Идеально подходит для похудения

Хотите сбросить вес и уменьшить талию? Исследователи из Ливерпульского университета разделили 100 человек с избыточным весом на две группы. Одна группа ела чернослив каждый день в течение 12 недель, а контрольная группа этого не делала. В среднем те, кто принимал чернослив, потеряли 2 килограмма и сантиметр талии.

4. Низкокалорийна

Небольшая слива, содержащая 30 калорий, является не только отличной закуской, но и помогает утолить тягу к сладкому. Имея это в виду, сливы могут быть идеальными для тех, кто сидит на диете или хочет сократить потребление калорий.

5. Отлично подходит для здоровья костей

Согласно исследованию, проведенному Университетами штата Оклахома и Флориды, у испытуемых, которые ели чернослив и принимали добавки с витамином D и кальцием, плотность костей в позвоночнике и предплечьях значительно улучшилась по сравнению с группой, которая ела сушеные яблоки и принимала те же добавки.

6. Чем полезны сливы для кишечника?

Сливы наполнены пищевыми волокнами, и хорошо известно, что после сушки полученный чернослив помогает при запорах. На самом деле, недавнее исследование показало, что группа из 51 человека (все взрослые), которые страдали запорами, почувствовали облегчение симптомов после употребления слив.

7. Улучшает память и здоровье мозга

Исследования Гарвардского университета в области здравоохранения показали, что антиоксиданты могут замедлять развитие болезни Альцгеймера. Богатые антиоксидантами сливы также содержат антоцианы и кверцетин, которые полезны для поддержания здоровья мозга.

Напомним, ранее стало известно о том, как ухаживать за сливой, чтобы она плодоносила и принесла богатый урожай.

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