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Какой цвет волос молодит после 60 лет: 6 типов окрашивания, которые все портят

Адриана Бубновская
15 июня 2023, 06:27
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Какой цвет волос подходит после 60 лет? Точно не огненно-красный, которым часто увлекаются многие женщины в этом возрасте. Но не только!
окрашивание волос после 60
После 60 лет нужно выбирать теплые и мягкие цвета волос / коллаж: Главред, фото: instagram/eliseromaine.b, bellissima_beautyspa

Когда мы становимся старше, наш естественный цвет волос, как бы нам ни хотелось, не работает в нашу пользу. Да, вы имеете полное право выглядеть так, как вам нравится. Однако, если вы хотите визуально казаться моложе своих лет, то детали имеют значение. Если хотите знать, как хорошо выглядеть в 60 лет, то мало просто замаскировать седину.

Дело в том, что цвет, который вы выбираете для себя, должен обладать омолаживающим эффектом. Более того, очень важно найти оттенок, который идеально подходит именно вам, ведь то, что хорошо смотрится на вашей подруге или соседке, не обязательно подойдет вам. Проще говоря, вы должны знать наверняка, каким цветом покрасить волосы в 60 лет, чтобы стать довольной собой и "сбросить" лет 10 минимум.

Мы сегодня расскажем вам о том, какой цвет волос подходит пожилым женщинам, а точнее, как нельзя красить волосы после 60 лет, чтобы не выглядеть еще старше, чем вы есть на самом деле. Эти грубые ошибки мешают вам достичь желаемого результата.

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Итак, какой цвет волос выбрать в 60 лет – 6 самых распространенных ошибок, которые допускают женщины:

1. Слишком темный цвет.Никто не спорит – черный цвет создает легкую иллюзию объема волос и молодости! Но это обман. На самом деле темные волосы подчеркивают все морщинки на лице, а уже спустя неделю после покраски, когда волосы отрастают, на голове появляется не слишком привлекательная, но очень заметная "седая" линия. Вместо этого сделайте акцент на более мягких и теплых "натуральных" оттенках.

2. Пепельный цвет. Какой цвет волос молодит после 60 лет? Никак не тот, который напрямую ассоциируется с сединой. Ко всему прочему пепельный цвет заставит вас выглядеть визуально уставшей. Все, что вам нужно – это теплые оттенки, ведь они невероятно омолаживают образ.

окрашивание волос после 60 лет
Теплые оттенки после 60 лет омолаживают / фото: instagram/estherbeauregard

3. Стильное окрашивание волос. Никто не говорит, что женщина после 60 лет не должна идти в ногу с модой. Но это вовсе не означает, что все то, что вдруг оказывается в тренде, заслуживает внимания. Смелые современные варианты окрашивания волос в синий, зеленый, фиолетовый цвет подходят молодежи, а в 60 лет работают против вас.

4. Слишком светлый цвет. Вполне естественно, что на нашем лице появляются морщины. Но слишком светлый цвет волос, как и слишком темный, вмиг подчеркивает их, что добавляет возраст. Старайтесь поддерживать уровень контраста – это визуально молодит.

окрашивание после 60 лет
Между светлым цветом волос и цветом лица дожен быть контраст / фото: instagram/effettoshock

5. Рыжие волосы. Какой цвет волос подходит после 60 лет? Точно не огненно-красный, которым часто увлекаются многие женщины в этом возрасте. Причина в том, что красные оттенки волос на женщинах после 60 лет выглядят ко всему прочему еще и старомодно, словно они "застыли" в прошлом и никак с ним не попрощаются. Лучше всего использовать спокойные медные оттенки – они молодят.

6. Мелирование волос. Много бликов холодных оттенков отлично подходят женщинам в молодости, но после 60 лет от них нужно отказаться. Единственное исключение – выбрать золотистые оттенки для прядей вокруг лица. Такое мелирование после 60 лет смягчат лицо и сделают его намного моложе.

мелирование волос после 60 лет
Мелирование волос после 60 лет должно быть "теплым" / фото: instagram/kluxehairr_

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