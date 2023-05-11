Какую прическу сделать в 50 лет: 4 лучшие омолаживающие стрижки, не требующие укладки

Наша подборка включает эффектные, практичные и привлекательные прически на средние волосы и до плеч, которые визуально хорошо омолаживают образ после 50 лет.

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Стрижки для женщин после 50 лет / коллаж: Главред, фото: instagram/melandycoiffure

Очень часто женщины, которые переступают порог в 50 лет, делают короткие стрижки. В принципе, понять их можно, ведь это удобно и визуально освежает образ. Но для того, чтобы выглядеть привлекательно и молодо в элегантном возрасте, не стоит спешить делать кардинальный шаг и стричь пряди по максимуму. Есть омолаживающие прически, которые легко помогут визуально сбросить лет 10 и подарят невероятное вдохновение, чтобы обновить образ.

Мы сегодня расскажем вам о том, какую прическу сделать в 50 лет, чтобы выглядеть моложе своего возраста. Наша подборка включает эффектные, практичные и привлекательные прически на средние волосы и до плеч, которые многие могут взять на вооружение в 2023 году.

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Итак, какую прическу носить женщине за 50 – 4 омолаживающие стрижки потрясающей красоты, которые хорошо освежают образ:

1. Классический боб. Это идеальная стрижка после 50, не требующая укладки и особых усилий для ухода. При этом она никогда не теряет своей привлекательности и подходит всем женщинам, независимо от того, какие у них волосы и форма лица. Все те, у кого удлиненное лицо, могут сделать больше слоев, которые дарят шикарное обрамление. А те, у кого лицо круглое, могут взять на вооружение лаконичный вариант без градуировки.

Стрижка боб не требует усилий для укладки / фото: instagram/salonsubliem

2. Беспорядочный боб с челкой. Эта сногсшибательная стрижка с растрепанными волосами и челкой станет находкой для тех, кто ищет смелую прическу, которая добавит образу энергичности. Фишкой этой современной стрижки для женщин после 50 лет является то, что она многослойна и обладает невероятным омолаживающим эффектом. Кроме того, прическа универсальна – каждая женщина может сделать ее изюминкой своего образа.

Стрижка беспорядочный боб деает образ энергичным / фото: instagram/the_maryburt

3. Асимметричный удлиненный боб. В основе этой прически для женщин 50 лет на средние волосы – боковой пробор, эффектный классический силуэт, "приправленный" современными слоями, которые добавляют движения, легкого объема и привлекательности. Асимметричный лоб станет спасательным кругом для женщин, которые не готовы прощаться со своей шевелюрой, при этом желают выглядеть свежей, молодой и стильной.

Стрижка асимметричный лоб омолаживает образ / фото: instagram/fran.g.hair

4. Блант боб. Главной особенностью стрижки для женщин 55-60 лет блант боб является то, что у нее очень ровная линия среза. Поэтому даже если у вас тонкие волосы, благодаря срезу шевелюра визуально будет казаться густой. Блант боб, или тупой боб, очень красиво смотрится на прямых волосах.

Стрижка блант боб молодит / фото: instagram/newimagesalonknox

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