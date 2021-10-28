Какое популярное лакомство полезно для сердца и сосудов - ответ диетолога / УНИАН

Приготовленный в домашний условиях, без добавления сахара и ароматизаторов попкорн — еда, который способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, а также состояния кожи. Об этом в комментарии РИА Новости заявила нутрициолог и диетолог Надежда Цапкина.

"Воздушная кукуруза, из которой готовят попкорн, содержит витамины группы В, железо, цинк, медь, калий, магний, фосфор, марганец и полифенольные антиоксиданты. Все эти элементы помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и возникновения проблем с пищеварением", – отметила специалист.

При этом она добавила, что сладкий и приготовленный на масле попкорн резко повышает уровень холестерина. Одно маленькое ведерко содержит примерно 600 килокалорий.

"И это уже не безвредный перекус, а настоящая бомба, которая приводит к набору веса и, как следствие, различным заболеваниям", — предупредила Цапкина.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, что хорошей комбинацией продуктов для повышения иммунитета организма является смесь лимона и имбиря.

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