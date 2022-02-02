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Каким людям грозит тяжелая форма течения Омикрона - ответы врачей

2 февраля 2022, 09:48
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По словам известного японского медика Акиры Кано, острая пневмония проявляется у группы пациентов определенного возраста, которые вакцинировались давно.

Омикрон
Каким людям грозит тяжелая форма течения Омикрона - ответы врачей / Reuters

В Японии медики выяснили, что тяжелая форма течения коронавируса COVID-19 в случае со штаммом коронавируса Омикрон наиболее характерна для пожилых людей, которые вакцинировались давно. Об этом сообщает портал Express.

Есть информация, что в Стране восходящего солнца фиксируют увеличение числа госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и выше с острой пневмонией после заражения штаммом Омикрон.

Как сообщают специалисты из медицинского центра "Фудзимино", более половины из пациентов этой возрастной группы были госпитализированы с пневмонией. И, соответственно, нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.

"Госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы", - сказал руководитель медицинского учреждения Акира Кано.

По его словам, острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Кроме того, Кано добавил, что заявления о мягкости Омикрона далеки от того, что он видел на практике.

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Напомним, в Украине зафиксирован резкий рост больных коронавирусом. Впервые за время новогодних и рождественских праздников в этом году число новых выявленных больных за сутки превысило 10 тысяч человек.

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коронавирус симптомы COVID-19 штамм Омикрон
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