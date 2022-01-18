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Четвертая прививка от COVID-19 не защищает от Омикрона - израильские ученые

18 января 2022, 10:39
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Люди заражаются в несколько меньших количествах по сравнению с людьми в контрольной группе, но не в значительно меньшей степени, говорят медики в Израиле.

Омикрон
Четвертая прививка от COVID-19 не защищает от Омикрона - израильские ученые / УНИАН

Четвертая доза вакцины производства фармацевтических корпораций Pfizer либо Moderna не обеспечивает уровня антител, которого хватит для того, чтобы защитить от заражения новым штаммом COVID-19 Омикрон. Об этом сообщает израильский портал The Jerusalem Post со ссылкой на предварительные итоги исследования Медицинского центра Шиба.

Отмечается, что в прошлом месяце эксперты ввели четвертую прививку 274 медработникам, 154 из которых получили вакцину от Pfizer-BioNtech, а еще 120 – от Moderna. Все они были ревакцинированы, по меньшей мере, за четыре месяца до участия в испытании.

"Через две недели после введения четвертой вакцины мы видим хороший рост антител, выше, чем после третьей дозы, но недостаточно высокий против "Омикрона", — пояснила доктор Гили Регев-Йочай.

По словам ученой, через неделю после укола уровень антител, как и после третьей прививки, увеличился впятеро. Что оказалось позитивным результатом, но гораздо ниже, чем надеялись ученые.

"Это не то, чего вы ожидаете от бустера", — подчеркнула Регев-Йочай. Она добавила, что, несмотря на то, что спустя неделю уровень антител продолжил увеличиваться, этого "оказалось недостаточно против заражения Омикроном".

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"Люди заражаются, возможно, в несколько меньших количествах по сравнению с людьми в контрольной группе, но не в значительно меньшей степени", — указала исследовательница.

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Напомним, в Украине зафиксирован резкий рост больных коронавирусом. Впервые за время новогодних и рождественских праздников в этом году число новых выявленных больных за сутки превысило 10 тысяч человек.

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