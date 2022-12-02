Каким 4 знакам зодиака может крупно повезти до Нового года

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Декабрь месяц станет для 4 знаков зодиака нейтральным. Как говорит астролог Влад Росс, если действовать правильно, то можно поймать удачу за хвост.

По его прогнозу, для Тельца декабрь-2022 обещает быть более-менее ровным месяцем.

"Этот период может ему принести некоторые трудности и стрессы, связанные с финансами. Например, вернувшись с дачи, Телец может обнаружить, что его квартира ограблена", - отметил он.

Однако, особенно неблагоприятной для Тельца будет первая декада декабря.

"В первые десять дней не стоит рисковать деньгами, так как никакие риски не будут оправданы, и Телец с большой вероятностью потеряет что-то ценное, например, кольцо или мобильный телефон. В лотерею Тельцу лучше не играть, поскольку он все равно все проиграет", - добавил Росс.

В декабре-2022 быстрые планеты постепенно будут перемещаться в знак Козерога, а это неплохое время для учебы Тельца, расширения кругозора, повышения его квалификации и качества знаний.

"В этом месяце Тельцу могут удаваться любовные дальние поездки. Особенно гармонично романтические отношения будут складываться с иностранцами. Это связано с тем, что Венера войдет в знак Козерога, то есть в 9-ый от Тельца знак, а это дом заграничных поездок и путешествий. Так что декабрь – прекрасное время для любовной эмиграции Также в этом месяце представителей знака ждет множество важных инсайтов, осознаний и полная смена мировоззрения", - добавил Росс.

Стрессы декабря в первую очередь будут отражаться на здоровье Тельца, его энергии и внутренних ресурсах. Именно Тельцы в этом месяце рискуют подцепить коронавирус.

А вот финансовые темы могут расстраивать Тельца, из-за чего может возникнуть упадок сил и потеря мотивации.Чтобы снять стресс, Тельцу важно быть внимательным к себе и своим ощущениям. Организм сам подскажет, как Тельцу лучше отдохнуть, когда приложить больше усилий, в каком направлении пойти. Не стоит проводить декабрь в изоляции, лучше больше общаться, узнавать нового, бывать на людях, например, в бомбоубежище.

Не лучший месяц для разрешения споров

"Декабрь-2022 у Близнецов будет связан с личной активностью и отношениями с другими людьми. Месяц будет более-менее ровным. В декабре не все действия Близнецов будут поняты другими людьми и правильно интерпретированы, потому в этом месяце важно разговаривать, объяснять свою позицию, пребывать в спокойном состоянии, не нервничать, не лезть на рожон, чтобы доказать кому-то свою правоту", - сказал астролог Главреду.

Это не лучший месяц для разрешения споров в суде и подачи исков, поскольку суд будет проигран, и юридически спорная ситуация разрешится не в пользу представителей знака.

"Стрессы в декабре-2022 могут быть связаны с проявлением эгоизма и нежеланием принимать другую картину мира. Стоит отслеживать у себя проявления чувства нетерпимости и раздражительности по отношению к чужому мнению. В этом месяце у Близнецов могут разрушиться ненужные им отношения, даже если они не будут специально добиваться этого", - говорится в прогнозе.

Чтобы минимизировать депрессивность декабря и стресс, Близнецам стоит избегать импульсивных действий и необдуманных поступков. Если у них появится желание прекратить какие-либо отношения, стоит взять паузу, чтобы позже не пожалеть об этом. Ведь в этом месяце легко могут распасться браки и любовные отношения Близнецов.Также Близнецам можно порекомендовать меньше общаться с людьми в первой декаде декабря и оградить себя от тех персон, которые вызывают у них не очень приятные эмоции. Чем меньше будет таких людей в жизни представителей знака, тем меньше будет стресса.

Также в декабре Близнецам благоприятно заняться своей внешностью, сменить прическу, проделать косметологические процедуры, сделать подтяжку лица. Также пойдет на пользу посещение бассейна, сауны или массажного кабинета. Забота о физическом теле и внешнем виде будет помогать Близнецам выйти в более комфортное для них состояние и гармонизировать свой внутренний мир.

Не стоит браться за решение финансовых вопросов

"Скорпионы обладают уникальной способностью выживать в самых экстремальных ситуациях и на войне, и для них грядущий непростой декабрь-2022 будет более-менее ровным. В этом месяце у Скорпиона может быть не самое приятное настроение, так как за год накопился стресс, плюс под конец года всплывут различные нерешенные вопросы, с которыми придется разбираться в срочном порядке. Может повыситься уровень агрессии и нервозности, из-за чего возможны даже драки. Потому Скорпиону лучше быть сдержаннее и осторожнее", заявил Влад Росс.

Поскольку многое будет бесить и раздражать Скорпиона, это может сказаться и на физическом здоровье представителей знака – их могут просто избить.

"В первой декаде декабря Скорпиону не стоит браться за решение финансовых вопросов, в частности, давать и брать деньги в долг. Также не стоит инвестировать – есть риск ошибочных вложений. Этот месяц неплох для мелких поездок, обучения и налаживания отношений с близким окружением. Возможны интересные знакомства романтического свойства и просто встречи с приятными людьми", - отмечает астролог.

Чтобы снизить стресс в декабре, Скорпиону следует воспользоваться возможностью менять обстановку. Не стоит жить однообразной жизнью, поэтому Скорпион может смело ездить из одного города в другой. Люди, с которыми Скорпион встретится в этом месяце, могут оставить о себе очень хорошие воспоминания. Главное – контролировать свои эмоции, не допускать перекосов и снимать стресс известным способом, не уходя при этом в запой. Ведь как раз в этом месяце Скорпион может спиться.

Также декабрь-2022 станет лучшим временем для покупки автомобиля Скорпионом, особенно если это не новый автомобиль из салона, а подержанный. Скорпион может найти своего "коня".

Не будут понимать и будут конфликтовать

"Для Рыб декабрь-2022 будет средним месяцем. В этот период будет происходить множество событий, напрямую связанных с их семьей и домом. В декабре могут всплыть разные ситуации и проблемы, которые нужно будет решать в срочном порядке. Не стоит прятать голову в песок и откладывать важные дела – лучше решить все здесь и сейчас, даже если это будет сделать трудно", - добавил Росс.

Поскольку до 20 декабря Юпитер, планета счастья и успеха, все еще будет находиться в Рыбах, эта часть месяца будет благополучной, а вот после 20-го числа удача может покинуть представителей знака.

Стрессы у Рыб могут возникать из-за отношений с близкими и родственниками. Рыбы не будут их понимать и будут конфликтовать. Сложно будет найти совместные решения, чтобы снизить накал. Стоит направить энергию в другое русло, например, начать заниматься спортом или бегать, сделать физическую работу или генеральную уборку, начать ремонт или переставить мебель.

В этот период стоит больше общаться с друзьями и единомышленниками, вступать в сообщества и становиться частью нового коллектива, заниматься творчеством или интересными интеллектуальными делами.

"Чтобы снизить стресс, Рыбам в декабре следует направлять энергию на перестройку старого, но не стоит делать что-либо новое. Если в семье Рыб сложилась напряженная обстановка, им стоит обратиться к прошлому и попробовать понять, в какой момент что-то пошло не так, и начать распутывать клубок с самого начала. Стресса будет меньше, если Рыбы будут смотреть на ситуацию шире, выйдут за рамки привычных реакций, подумают о близких и о том, чего они хотят на самом деле. Всегда можно это обсудить без стресса и конфликтов", - сказал астролог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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